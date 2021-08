“Mestieri e canti del mare” serata musicale con l’associazione La Canta

Prezzo non disponibile

Per celebrare i 750 anni della città l’amministrazione comunale di Cattolica ha pensato di coinvolgere l’associazione culturale La Canta in una serata dedicata ai canti popolari, che si terrà mercoledì 11 agosto alle ore 21.00 in Piazza del Tramonto, zona porto.



La tradizione marinaresca dei canti è antica e, pur nei diversi dialetti, connota con carattere perlopiù dolente tutto l’Adriatico. Cattolica, borgo di antichi e radicati mestieri marinari, conosce un ampio repertorio, che seppure non specifico del suo porto la pone, tuttavia, sulla scia delle principali usanze costiere adriatiche. Ai canti si affiancano anche produzioni poetiche, narrazioni e aneddoti che, tutti insieme, concorreranno a disegnarne i caratteri, rievocando con leggerezza un passato ancora quasi attuale.Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.