Metamorphoseon di Kiril Cholakov in mostra a Santarcangelo

A Santarcangelo di Romagna, all’interno di Santabago, dal 3 giugno al 3 luglio, il mito di Psiche e di Eros prende forma in emozionanti opere, installazioni e performance. L’arte di Kiril Cholakov conclude la rassegna TRE a cura di Zamagni Arte da un pensiero di Maria Costantini, ideata da Gianluca Zamagni e dall’associazione ricreativa culturale ed enogastronomica Santabago. Un seducente sodalizio tra arte, cultura e convivio. “Metamorphoseon” è la metamorfosi dell’anima. Kiril Cholakov ha realizzato una serie di disegni e sculture inediti. Inaugurata venerdì 3 Giugno è possibile visitare la mostra a Santabago (su prenotazione) e cenare in una cornice di grande suggestione. Il menù ideato dallo chef Giorgio Rattini sulle sfumature dell’autore interpreta i temi della mostra. Un viaggio tra gusto e poesia, rime e sapori. Domenica 5 giugno alle 19 Santabago ospita nelle sue affascinanti grotte una performance teatrale dell’attrice e regista Maria Costantini che condurrà il pubblico nell’ascolto dell’opera del poeta in una performance di grande arte. (posti limitati, spettacolo su prenotazione). Una spettacolare narrazione sulle metamorfosi dell’anima, un omaggio moderno di oltraggiosa comicità a un tema tanto solenne. Il mito: quello di Eros e Psiche, che da due mila anni perfora la nostra “Storia”; e che fu tramandato in forma scritta da Apuleio all’interno del famoso libro “Metamorphoses o Asinus Aureus”, è rivelato in una nuova e stupefacente versione, e la nostra anima è esposta al pubblico in forma di archetipo animalesco. Un’imperdibile parodia del mito una gallina diventa immagine in carne ed ossa per la messa in scena del racconto che si sviluppa sul monologo della voce recitante abitata da un corpo soggetto alla metamorfosi del trascorrere del tempo. Sempre su prenotazione è previsto un cocktail dedicato all’evento e una cena che segue il tema della mostra. Orari di visita mostra su prenotazione: 10-12 | 17-19.30 - Tutti i giorni escluso il lunedì Orari per la cena: dalle ore 20 | su prenotazione dal mercoledì al sabato

Kiril Cholakov nasce a Sofia in Bulgaria, nel 1964. Frequenta l’Accademia Nazionale di Belle Arti di Sofia specializzandosi in pitture murali e dal 1994 è membro dell’Unione degli Artisti Bulgari. Ha vinto due premi UNESCO Artist Residency Programme International; il primo nel 1996 in Georgia, e l’altro nel 1997 a Ravenna per la realizzazione di una scultura musiva presso l’Albe Steiner Center. Il suo lavoro si basa sulla continua ricerca dello “spaesamento interiore”, che esprime con linguaggi e tecniche differenti: disegno, pittura, scultura, fotografia, installazione, video. Ora vive e lavora a Rimini. Cholakov è un “poeta visivo”, in quanto le sue opere sembrano arrivare da un altro mondo, dove il tempo non esiste, e tramite storie lontane parlano dell’uomo e della sua interiorità.