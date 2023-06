Una serata di solidarietà a colpi di prosa con il campione Filippo Capobianco

Il poeta performativo italiano Filippo Capobianco ha recentemente vinto la XVII edizione della Coppa del Mondo di Poetry Slam (poesia performativa) che si è tenuta a maggio a Parigi. Lunedì 12 giugno alle ore 20:30 metterà in scena il proprio spettacolo di poesia orale “Mia mamma fa il notaio ma anche il risotto” al Cinema Fulgor (Corso d'Augusto, 162), in occasione dell’evento di raccolta fondi per le alluvioni in Emilia-Romagna organizzato da ViviDiversi, il collettivo di Poetry Slam che opera a Rimini e dintorni.

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna. Durante la serata si svolgeranno i saluti istituzionali del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.