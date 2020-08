I Miami & the Groovers festeggiano i loro vent'anni di concerti

C'è una band che in questi anni ha deciso che il rock and roll sia una ancora di salvezza, di redenzione, uno strumento ma anche un obiettivo da perseguire comunque a qualunque costo. Questa band è Miami & the Groovers, che quest'anno festeggia 20 anni di attività live, più di mille concerti in tutta Italia, tra piccoli e grandi palchi, tra grandi artisti con cui hanno condiviso canzoni e collaborazioni (Joe D'Urso, Michael McDermott, Federico Mecozzi, Gang, Bill Toms, Jake Clemons e tanti altri), fino ad arrivare negli Usa (2 volte con Springsteen sul palco dei Light of day), Austria, Lusemburgo, Francia, Belgio, Svezia, Inghilterra (suonando a Brixton, la casa dei Clash).

Per celebrare questo anniversario Miami & the Groovers tengono 3 concerti in 3 luoghi speciali. Si inizia martedì 11 agosto per la rassegna “E la chiamano Rimini” con un concerto gratuito all'invaso del Ponte di Tiberio nel cuore di Rimini centro, in cui la band propone le canzoni dei propri 5 dischi pubblicati e qualche sorpresa in una cornice davvero speciale.

Dopo una data alla Rocca di Cesena, i Miami & the Groovers tornano a Rimini sabato 15 agosto in piazzale Fellini, un concerto per festeggiare Ferragosto a pochi metri dal mare e dal Grand Hotel, un live a ingresso gratutito che promette di essere una miscela esplosiva di rock, folk, irish, blues e tanto altro.