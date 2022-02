Michel Rosenfelder mette in mostra “Frammenti inaspettati”

Giovedì 10 febbraio dalle18.30 alle 21.30, l’Associazione Ricreativa Culturale ed Enogastronomica Santabago inaugura al pubblico la mostra “Frammenti” a cura dell’artista e fotografo francese Michel Rosenfelder che fino al 16 marzo dialoga con lo spettatore attraverso opere fotografiche e installazioni.

Rosenfelder è unito alla Romagna da un legame profondo e duraturo e trova a Santabago un luogo ideale per far conoscere al pubblico la sua indagine continua delle potenzialità artistiche ed espressive di materiali disparati.

Tra frammenti fisici e simbolici l’artista invita a un viaggio immaginario attraverso una selezione di scatti oscillanti tra figurativo e astrazione.

Una riflessione articolata sul concetto di superficie partendo dal fatto che in questi suoi scatti riprende unicamente dei muri a distanza ravvicinata. Muri come pelle, come materia cangiante e quasi pittorica. Muri che mostrano la loro imperfezione, il loro sgretolarsi, la loro fisicità mutevole.

I rivestimenti screpolati, le superfici, le patine e le facciate di luoghi abbandonati sono il soggetto che ridefinisce visioni al limite del visibile, immagini talvolta figurative, spesso astratte ma capaci di restituire l’essenza del paesaggio urbano, instaurando un dialogo intenso con lo spettatore, dandogli la possibilità di essere attraversato da una visione - uno sguardo altro - che si rivela solo se si vuole veramente cogliere. Si tratta di una risposta al "muro d'incomprensione" che Rosenfelder ha talora trovato lungo il suo percorso. Ed è attorno a questo sentimento che si dipana la mostra “Frammenti”.

L’artista, attento a preservare l’autenticità delle sue percezioni, non utilizza alcun filtro e non interviene con ritocchi sulla fotografia, favorendo un’espansione emozionale di bellezza della materia mediante una stampa ricercata e sublime.



Le visite alla mostra sono su prenotazione chiamando il numero 348.3580544. Orari di visita mostra su prenotazione: 10-12 | 17-19.30 Tutti i giorni escluso il lunedì