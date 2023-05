Le testimonianze ed il vissuto di alcuni migranti si raccontano al cinema con la pellicola "Migranti in noi"

Il Cinema Teatro Tiberio (via San Giuliano 16, Rimini) nella serata di venerdì 19 maggio ospiterà la prima proiezione pubblica di "Migranti in Noi": racconto di storie di migrazione autoprodotto da "Vite in Transito".

Lo spettacolo, sarà accompagnato da un aperitivo dalle ore 18:00 alle 20:00 nel Chiostro (in caso di maltempo, sarà allestito nella sala interna del chiostro) e sarà servita per l'occasione, la cucina d'autrice di Alessandra de Rosa.



Migranti in Noi nasce a partire dalla raccolta di testimonianze autobiografiche di migrazione realizzata nel 2022 a Rimini dall’associazione "Vite in Transito" in collaborazione con l’associazione Margaret.

Il racconto è un intersecarsi di storie di migrazione diverse tra loro per provenienza, periodo storico, età anagrafica: esperienze molto diverse, che tuttavia mostrano dei tratti comuni, dei vissuti e delle sensazioni condivise.

Le memorie chiedono ascolto, e ogni volto ha la dignità di un nome e di una storia che merita di essere conosciuta.

Incontrando ogni persona e ascoltando i suoi vissuti, le sue emozioni, i suoi pensieri, iniziamo a liberare il migrante e la migrante dalle rappresentazioni stereotipate, semplificate ed etnocentriche che riempiono il discorso pubblico e iniziamo a vedere come quelle storie siano profondamente umane. Iniziamo a riconoscerne la specificità. Iniziamo ad avvicinarci all’altro e all’altra, a riconoscere noi nell’altro e nell’altra.

Come ha scritto don Ciotti in Lettera ad un razzista del terzo millennio, la vera scommessa del nostro tempo si chiama interazione, un concetto più ampio e complesso di integrazione. Quest’ultima infatti è asimmetrica: presuppone un soggetto che integra e uno che perde la sua specificità. L’interazione è invece orizzontale, reciproca. È scambio e arricchimento per tutti, base di una crescita culturale, sociale, economica.



Contributo aperitivo: 10€

Proiezione: offerta libera