L'artista ed ex ciclista spagnolo Miguel Soro, porta il Grande Ciclismo in mostra a Riccione

Gli spazi di Villa Franceschi a partire da sabato 13 maggio alle 18:00 ospiterà la mostra di Miguel Soro dal titolo “Marco Pantani e i Campionissimi”. Il grande ciclismo sarà in mostra a Riccione attraverso i ritratti e le gesta dei corridori che hanno fatto la storia di questo sport leggendario. Un’esposizione che è anche un omaggio a Marco Pantani, il Pirata, e a Ercole Baldini, il Treno di Forlì.

La mostra sarà aperta al pubblico a partire da domenica 14 maggio e fino a domenica 4 giugno. Potrà essere visitata dal martedì alla domenica (10-13 e 15-19. L’ingresso è libero.

In occasione dell’inaugurazione è in programma una live performance dell'artista Miguel Soro.

Riccione e il ciclismo

Riccione è uno dei cuori pulsanti di quello sport particolarmente sentito e vissuto in terra di Romagna che è il ciclismo. Le epiche imprese degli eroi del pedale sono vissute con partecipazione da schiere di appassionati che si innamorano sia degli eterni vincenti che di coloro che vincono poco ma che ci mettono l'anima e sanno lanciare il cuore oltre l'ostacolo.

Ciclismo, sport popolare, in cui non si cimentano solo i grandi, ma che appassiona proprio tutti anche a livello amatoriale. Sono tanti gli eventi e le proposte dedicati ai ciclisti professionisti e agli appassionati che anche nell'ambito del progetto strategico Romagna bike experience, la città di Riccione organizza durante l'arco dell'anno.

Le opere che immortalano i più celebri campioni

Proprio al favoloso mondo delle due ruote, nel prezioso scrigno liberty di Villa Franceschi, è dedicata una mostra che rende omaggio ai grandi protagonisti del ciclismo, di ieri e di oggi, con 18 opere realizzate dall’artista di fama internazionale Miguel Soro, ex ciclista spagnolo che nei suoi lavori esprime la sua immensa passione per questo sport leggendario, realizzando opere che immortalano i più celebri campioni in sella alle loro inseparabili biciclette, attraverso uno stile personale capace di creare un forte impatto per lo spettatore.

Nel percorso espositivo due sale sono dedicate a due miti del ciclismo nati in terra di Romagna e tra i più amati di sempre: il “Pirata”, Marco Pantani, ed Ercole Baldini, il “Treno di Forlì”. Alcune di queste opere sono state realizzate espressamente per la mostra riccionese. Nelle altre sale sono esposte opere dedicate ad altri famosi campioni del passato e del presente che hanno segnato la storia del ciclismo, fra questi: Alfredo Binda, Fausto Coppi, Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Francesco Moser, fino a Filippo Ganna.

La mostra sarà aperta al pubblico a partire dal 14 maggio, giorno in cui la Romagna sarà grande protagonista della 106ª edizione del Giro d'Italia con la nona tappa a cronometro che partirà da Savignano sul Rubicone e terminerà a Cesena.

Il ciclista diventato artista

Miguel Soro (1976) è un artista spagnolo con un passato importante da ciclista professionista. La grande passione per la bicicletta continua anche successivamente alla sua carriera ciclistica e si riversa nella sua produzione artistica ispirata ai grandi ciclisti del presente e del passato che coglie nei momenti più sofferti o esaltanti delle gare e delle epiche imprese. Il corpo teso nello sforzo, il balenare di un sorriso, i segni della fatica che scavano il volto, i momenti concitati della foratura, prendono vita nelle grandi tele che l'artista realizza con uno stilo unico e personale che si basa su una tecnica mista di collage e pittura.

Una poetica del racconto: la narrazione di un mondo in cui la resistenza e il coraggio, la resa e la vittoria, la rabbia e la pazienza degli atleti diventano metafora dell'esistenza.

Le opere di Miguel Soro sono state esposte in mostre e musei in varie parti del mondo e nell’ambito di importanti eventi ciclistici, tra cui la celebrazione del centenario di Fausto Coppi in Italia e in occasione del Tour de France oltralpe.

Orari: dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Chiuso il lunedì