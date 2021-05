La Milanesiana anche a Rimini e Sanracangelo per ricordare Fellini, Cagnacci e Modena City Ramblers

La Milanesiana torna anche quest’anno in Emilia-Romagna. Il festival di letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi torna per la sua ventiduesima edizione. Dal 13 giugno al 6 agosto, come sempre prenderà il via dalla Lombardia per poi portare in tutta Italia incontri, mostre, concerti e artisti di fama nazionale e internazionale. Dal 29 luglio al 3 agosto saranno sei le città emiliano-romagnole protagoniste della Milanesiana: cinque località della Riviera: lo Sferisterio di Santarcangelo di Romagna, la Galleria FaroArte di Marina di Ravenna e le piazze di Rimini, Cervia, Ravenna e Gatteo a Mare accoglieranno tanti ospiti, incontri, arte, cinema e musica, e, per la prima volta, ci sarà anche Parma Capitale italiana della Cultura 2020-21.

A Santarcangelo di Romagna si festeggeranno i trent’anni dalla fondazione dei Modena City Ramblers a Santarcangelo di Romagna, a Rimini, attraverso la voce di Vittorio Sgarbi verranno ricordati Federico Fellini e Guido Cagnacci. Enzo Jannacci verrà cantato da Elio a Cervia. Pupi Avati dialogherà su Dante, il Cinema e la Musica a Ravenna. Lo show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, a Gatteo a Mare, è un omaggio a Secondo Casadei, mentre Parma ricorderà Bernardo Bertolucci con una ricca serata: letture e dialogo con Laura Morante, Paolo di Paolo, Tiziana Lo Porto e Michele Guerra, seguito dallo spettacolo Bernardo Bertolucci - Pièce su 5 fotogrammi e dalla proiezione Bertolucci inedito. Marina di Ravenna ospiterà la mostra Non mancheranno le fotografie di Giuseppe Nicoloro e Manuel Palmieri e sculture di Leonardo Lucchi

Gli eventi a Rimini

Giovedì 29 luglio Santarcangelo di Romagna

Ore 20 – Sferisterio (in collaborazione con Regione Emilia-Romagna) concerto dei Modena City Ramblers (in occasione del trentennale) “Alla meta arriviamo cantando”. Prologo umoristico di Dario Vergassola

Venerdì 30 luglio Rimini

Ore 20 – Piazza Cavour (in collaborazione con Regione Emilia-Romagna) “Federico Fellini, Guido Cagnacci”. Lectio illustrata di Vittorio Sgarbi.