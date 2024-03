Per la Festa della Donna, la città si veste delle sfumature di centinaia di mimose e frasi motivazionali

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, i vicoli e le piazze del centro storico di Rimini si tingono delle sfumature e profumazioni di centinaia di mimose e al tempo stesso si "affollano" di frasi motivazionali.

"Sei bellissima, oggi e tutti i giorni"; "Il mondo è fortunato, perché ci sei tu"; "Ricordati di sorridere". Messaggi all'apparenza semplici, ma non per questo scontati. Affinché il significato profondo di questa ricorrenza non vada dissipandosi con il passare del tempo e possa essere di ispirazione per 365 giorni all'anno. E' questa l'iniziativa che, venerdì 8 marzo, vedrà scendere in campo Coral Club, azienda che si occupa dell’ideazione, produzione e vendita di prodotti per l’integrazione quotidiana.

Passeggiando per il centro cittadino, sarà possibile imbattersi negli operatori di Coral Club, pronti a regalare sorrisi e a distribuire frasi motivazionali e mimose a tutte le donne che incontreranno nel loro cammino. Piccoli gesti simbolici, per celebrare la forza, la determinazione e la bellezza delle donne, rendendo la giornata "rosa" un momento unico ed indimenticabile per tutte.

Coral Club è un'azienda internazionale che si occupa dell'ideazione, produzione e vendita di integratori alimentari per la cura della persona. "Idratare il mondo" è la mission che la contraddistingue grazie alla ricchissima esperienza nella ricerca e sviluppo di prodotti mirati al miglioramento delle proprietà dell'acqua da bere. Aperta in Canada nel 1998, oggi è presente in più di 31 paesi tra cui l'Italia con sede ufficiale a Rimini grazie all'iniziativa del CEO per l'Europa Valentin Puzalkov e la responsabile per l'Italia Nicol Secrieru, impegnati sul fronte sociale per migliorare la vita delle persone e orientati all'espansione grazie alle possibilità di business.