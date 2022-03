Mir Tech, tributo a Claudio Coccoluto, indimenticabile dj, a una anno dalla sua scomparso

Il 27 marzo, ore 11.30, nell’area Talk Arena del padiglione B1 della fiera di Rimini nell’ambito del Mir Tech sarà ricordato, a un anno esatto dalla scomparsa, Claudio Coccoluto, indimenticabile dj. La manifestazione di Italian Exhibition Group dedica un tributo alla sua carriera e al suo impegno per la club culture. In collegamento il figlio Gianmaria e il Ministro Dadone e, tra gli altri, il presidente del SILB, Pasca e il giornalista Pacoda.

Quando si pensa ai nomi che hanno fatto grande il “mondo della notte”, italiano e internazionale, il pensiero va immediatamente a Claudio Coccoluto. Il Dj di fama mondiale è scomparso lo scorso anno, ma continua ad essere e sarà per sempre un simbolo.??E proprio a questo fuori classe e alla sua carriera, MIR TECH 2022 , in collegamento con il figlio Gianmaria Coccoluto, dedicherà il tributo “Faccio cose ballo gente” domenica 27 marzo, giorno in cui prenderà il via la 5° edizione della manifestazione (aperta fino al 29 alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group).?L’evento si terrà alle ore 11.30 nell’area Talk Arena del padiglione B1 della fiera e sarà moderato dal giornalista Damir Ivic. Interverranno Fabiana Dadone, Ministro Politiche Giovanili (in collegamento), Maurizio Pasca, Presidente di SILB, Sergio Cerruti, Presidente di AFI - Associazione Fonografici Italiani, Vice Presidente di Confindustria Cultura e Presidente del Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda e il giornalista Pierfrancesco Pacoda. ?Per iscriversi, visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale della manifestazione. ??