Miraggio di maggio, parte la rassegna teatrale dedicata alla famiglie

Piazza della Repubblica si trasformerà in teatro a cielo aperto per la rassegna dedicata alle famiglie “Miraggio di Maggio”, organizzata da Arcipelago Ragazzi con la direzione artistica della compagnia Fratelli di Taglia e il sostegno del Comune di Misano Adriatico. A partire da domenica 15 maggio e per le due domeniche successive, andranno in scena tre appuntamenti dedicati ai piccoli e grandi spettatori, con spettacoli realizzati da alcune tra le migliori compagnie professioniste di Teatro per ragazzi.

Si comincia con “Robin Hood nel Castello di Nottingham”, in programma domenica alle 17:30, spettacolo a cura della Compagnia I Guardiani dell’Oca. Domenica 22 maggio sarà la volta di “Cenerentola in bianco e nero”, portato in scena dalla compagna Proscenio Teatro. Domenica 29 maggio toccherà infine alla Compagnia Fratelli di Taglia con “I viaggi di Sindbad il marinaio”.



Per informazioni: 320 5769769.