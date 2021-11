Mirco Palmieri presenta il suo libro “La via delle Viole”

Sabato 20 novembre, alle ore 17,30, al Palazzo del Turismo di Cattolica (via Mancini n. 24) si svolgerà la presentazione del libro “La via delle Viole” di Mirco Palmieri. “Un libro che rievoca fatti, persone, amicizie, atmosfere, giochi e letture, tratti dai ricordi di un bambino che li ha vissuti in prima persona senza mai dimenticarli. È un omaggio – spiega l’autore - alla "Via Viole", "la viùléna", alle persone che l'hanno animata in quegli anni, ripresentate fotograficamente nelle pagine del libro con lo stesso aspetto che avevano in quegli anni.

Una sorta di virtuale miracolo, immaginato per riportarli in vita in quella strada che hanno contribuito a riempire di vita e serenità in un periodo pieno di novità e di trasformazioni epocali, ma sereno e pieno di speranza”. La presentazione del libro si svolgerà nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione Covid-19 e per accedere al Palazzo del Turismo è necessario il possesso del Green Pass.