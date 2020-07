Mercatini, musica e film in una tre giorni di eventi a Misano

Cinema all’aperto, spettacoli, mercatini e tanto altro: il programma degli eventi di Misano Adriatico, per il weekend, va incontro alle esigenze di piccoli e grandi, offrendo alternative per tutti i gusti. Portoverde, Misano Brasile e Piazza della Repubblica sono il fulcro dell’intrattenimento delle serate estive misanesi.

A Portoverde, come ogni venerdì, dalle 18 torna ‘Portovida’: il Lungodarsena si animerà fino a tarda serata con mercatino, musica e artisti di strada. Sempre domani, al Parco del Sole di Misano Brasile, alle 21 andrà in scena lo spettacolo ‘Cabaret Show’, a cura di First Animazione.

Spettacolo animazione in programma anche sabato alle 21 in Piazza della Repubblica.

Domenica, alle 21, torna il Cinema sotto le Stelle al Parco del Sole di Misano Brasile con la proiezione della commedia “Il 7 e l’8”. Alle 22, invece, ancora animazione in Piazza della Repubblica con lo spettacolo “Welcome Fire Show”.

Tre giornate di spettacolo anche in pista: il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ospiterà infatti il secondo appuntamento del Campionato Italiano Velocità. Le gare non saranno aperte al pubblico, ma l’adrenalina e il rombo dei motori si faranno sentire.