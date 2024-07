Misano, gli eventi in programma questa settimana

Si è aperta un’altra settimana ricca di appuntamenti a Misano Adriatico. Questa sera appuntamento al Parco del Sole di Misano Brasile, alle 21:00, con l’orchestra Castellina Pasi, per una serata tutta da ballare. In piazza della Repubblica, invece, andrà in scena il Kids Show a cura di First Animazione.

Giovedì 18 luglio un altro appuntamento della rassegna “La bellezza ritrovata” nella Chiesa dell’Immacolata Concezione di Piazza della Repubblica: Aurora Panzetta terrà una conferenza dal titolo “L’Arte Sacra del territorio” (ore 21:00).

Sempre giovedì la musica torna protagonista a Portoverde. Per il terzo appuntamento della rassegna “Note d’Autore” a salire sul palco di Piazzale Colombo saranno i The Crawfischers insieme a Marco Betti. Il repertorio dal background country e blues di Emir Trerè (voce e steel guitar ) e Riccardo Ferrini (chitarra resofonica e voce) si unirà alla ruggente armonica dell’artista riminese.

Venerdì sera, alle 21:00, ancora ballo e spettacolo protagonisti con l’esibizione, in piazza della Repubblica, dell’orchestra Simona Quaranta. Al Parco del Sole di Misano Brasile, alle 21:30, torna invece il Mini Talent Show di First Animazione. Ai più piccoli è dedicato anche l’appuntamento della rassegna Pane, Burro e Burattini, che farà tappa a Belvedere, nel Parco di Via Caravaggio, per lo spettacolo dei Politheater “Cappuccetto rosso e i due lupi”.

Sabato, alle 21:30, in Piazza della Repubblica andrà in scena il Varietà di First Animazione mentre domenica sarà la volta del Welcome Show. Sempre domenica, al Parco del Sole, si balla con i maestri Andrea e Nicole.

Al programma settimanale si aggiungono i numerosi mercatini in programma in varie location della zona mare (programma completo su visitmisano.it).