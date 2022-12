"Misano on Ice", il Natale in città è su pattini tra artisti di strada, trenini e mercatini artigianali

Prezzo non disponibile

S’intitola “Misano on Ice”, il Natale 2022 di Misano Adriatico. Il ghiaccio è quello della pista, grande novità di quest’anno, che dall’8 dicembre all’8 gennaio sorgerà nella centralissima piazza della Repubblica. Una superficie di 450 metri quadrati, a disposizione di grandi e piccini, su cui sarà possibile pattinare e compiere evoluzioni tutti i giorni, dalle 15 alle 20 (festivi e prefestivi dalle 10 alle 23) ad orario continuato.

Divertimento, quindi, ma anche attenzione al contenimento dei consumi energetici. La pista, infatti, è dotata di uno speciale motore 'inverter' di ultima generazione, capace di garantire consumi ridotti del 40 per cento rispetto ai tradizionali motori. I costi energetici, in base all'accordo stipulato, saranno sostenuti interamente dalla ditta DITS Italia Srl, responsabile dell'iniziativa insieme a Giemme Sas.

Per i più piccoli, saranno disponibili dei pinguini Xtraice, accessori che permettono di muovere i primi passi sul ghiaccio e di imparare a pattinare in completa sicurezza.

La pista di ghiaccio, lunga complessivamente 30 metri, sarà la principale attrazione, ma non l’unica. Sabato 3 dicembre, infatti, Misano Adriatico si colorerà con l’accensione delle luminarie, anche queste orientate ad un sensibile contenimento dei consumi.

Per gli eventi la data da segnare in calendario è quella dell’8 dicembre, quando in piazza della Repubblica ci sarà la Festa Natalizia. Dalle 15:00 alle 19:00 ci saranno artisti di strada, un mercatino artigianale e l’inaugurazione della pista di ghiaccio. Babbo Natale distribuirà le caramelle, mentre l’Associazione Avis di Misano farà assaggiare il più tradizionale dei dolci natalizi: il panettone.

La Festa Natalizia si ripeterà con lo stesso programma anche domenica 18 dicembre, con l’aggiunta di un trenino in funzione per le vie del paese.

La Befana sarà invece protagonista della Festa di venerdì 6 gennaio, dalle 15:00 alle 19:00, in piazza della Repubblica. La vecchia signora distribuirà regali ai bambini presenti, ci saranno artisti di strada, mercatino artigianale, le caramelle di Babbo Natale e gli assaggi di panettone a cura dell’AVIS di Misano.

Il calendario degli eventi di Natale prevede anche il Concerto della Immacolata in programma per mercoledì 7 dicembre alle ore 21:00 nella Chiesa dell’Immacolata Concezione (ingresso libero). Il coro filarmonico “Le Voci Liriche” diretto da Silvia Vico e con Antonio D’Abramo al pianoforte, si esibirà in un repertorio musicale che spazia tra Vivaldi, Frauré, Saint-Saëns, Franck e brani della tradizione natalizia.