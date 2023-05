La Superbike è pronta a mettere le ruote in pista, per un fine settimana tra sport e divertimento

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno al Misano World Circuit si disputerà il "Misano Motul Fim Superbike World Championship - Emilia-Romagna Round". La manifestazione su ruote è uno tra gli appuntamenti più attesi della stagione perché allo spettacolo della pista e del paddock si aggiunge un clima di passione senza eguali, in tre giorni di emozione e adrenalina pura al "Marco Simoncelli".

Gli eventi che introdurranno la manifestazione su ruote, sono in programma già per la giornata di giovedì 1 giugno. In mattinata, il media event con i piloti che alle 11:00 partiranno in e-bike dalla MWC Square davanti al punto Tecnobike per percorrere i 7 km della EcoVia del Conca fino a Portoverde e poi un tratto dell’EcoVia del Mare, per poi incontrare i fans.

Prevista la presenza dei piloti Alex Lowes (Kawasaki Racing Team), Phillip Oettl (GoEleven Ducati), Niccolò Bulega (Aruba.it Ducati SSP), Marcel Schroetter, Mirko Gennai (Team BR Corse Yamaha). Sempre giovedì 1 giugno, alle ore 18:00 l’appuntamento coi fans sarà a Rimini dov’è in programma il Meet and Greet al Rockisland, il famoso locale sul porto di Rimini. Attesi i piloti, in particolare gli italiani che anche qui incontreranno i fans per foto e autografi.