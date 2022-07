Torna "Misano Piano Festival", il tema del viaggio è il fil rouge della 30esima edizione - il programma

Si apre giovedì 4 agosto la nuova edizione del Misano Piano Festival.

La manifestazione dedicata al pianoforte festeggia quest’anno 30 anni di attività ed è ormai divenuta un appuntamento irrinunciabile per il pubblico della nostra riviera, desideroso di ritrovarsi nei luoghi del Festival per ascoltare ancora una volta i grandi capolavori dedicati a questo strumento.

Promosso dal Comune di Misano Adriatico, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Gradara e con il contributo della regione Emilia Romagna, il Festival ha registrato la presenza di pianisti affermati e di giovani “promesse” del panorama musicale italiano ed internazionale, insieme a musicisti che hanno interpretato per il pubblico presente un vasto e variegato repertorio, spaziando dalla musica classica alla musica moderna.

Il programma dei concerti della 30esima edizione, intitolato Viaggio infinito dell’anima, è ispirato al tema del Viaggio, filo conduttore che rappresenterà simbolicamente il cammino musicale intrapreso in questi trent’anni di Festival.

La direzione artistica dell'evento è affidata all'Associazione musicale Alfredo Speranza APS di Rimini che, con l’Associazione Amintore Galli, dall’estate 1993 si è vista impegnata nell'organizzazione di stage di alto perfezionamento pianistico, seminari di studio e concerti pubblici.

Programma

Giovedì 4 agosto ad inaugurare la trentesima edizione del MisanoPianoFestival sarà il pianista Roberto Cappello. Acclamato interprete e virtuoso della tastiera, il Maestro Cappello, atteso con particolare affetto dal pubblico misanese, è considerato ospite d’onore della manifestazione. Musicista dalla raffinata cantabilità e dalla tecnica trascendentale, da quando, nel 1976, risultò vincitore del prestigioso Premio Ferruccio Busoni di Bolzano, Roberto Cappello ha svolto una intensa carriera che lo ha portato a cimentarsi con i più impegnativi repertori scritti per Pianoforte. Appunti di viaggio è il titolo di questa serata in cui le interpretazioni del Maestro si muoveranno dall’intenso repertorio spagnolo di I. Albeniz (Suite espagnolas op. 47), alla caleidoscopica versione per pianoforte solo de La Valse di M. Ravel, per terminare con il blues sinfonico e raffinato di G. Gershwin (Rhapsody in Blue). Il concerto come da tradizione si terrà nella Chiesa dei SS. Biagio ed Erasmo di Misano Monte con inizio alle ore 21.15.

Giovedì 11 agosto, sempre a Misano Monte, sarà la volta di un giovane e brillante talento musicale, la pianista Serena Valluzzi. Vincitrice del prestigioso concorso pianistico internazionale Arcangelo Speranza di Taranto e del premio Alkan 2020, nel 2021 si è aggiudicata il 4° premio dell’ambìto concorso Ferruccio Busoni di Bolzano. Il programma del concerto, intitolato Viaggio nell’immaginario, si aprirà sulle note dell’evocativo ed enigmatico Gaspard de la Nuit di M. Ravel, proseguirà con i raffinati quadri musicali tratteggiati negli Estampes di C. Debussy e terminerà con le musiche ricche di ritmi e di colori di I. Albeniz e A. Ginastera.

Sabato 13 agosto il Festival si sposterà nel Castello di Gradara che per l’occasione, da oltre vent’anni, apre le porte al pubblico del Festival per accoglierlo nella suggestiva cornice del suo cortile. El viaje sin rumbo è il titolo di questa serata che vedrà protagonisti i sassofoni, la fisarmonica e il pianoforte del trio composto da Mario Marzi, Simone Zanchini e Manila Santini.

La versatilità e il virtuosismo duttile di Mario Marzi, raffinato solista in perfetta simbiosi con le voci dei suoi sassofoni, e la carica emozionale di Simone Zanchini, fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale, si intrecceranno al pianoforte di Manila Santini per dare vita ad un intrigante viaggio musicale che, a partire dalla rivisitazione di antichi repertori (Bach, Perotinus), approderà al linguaggio universale di grandi artisti quali Galliano, Gismonti, Girotto e Piazzolla.

L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti, per cui sarà necessaria la prenotazione telefonando al numero 0541.964181 o inviando una mail a info@gradarainnova.com.

L’appuntamento di martedì 16 agosto, ultima data “estiva” del Festival, si terrà presso il Giardino e la Sala dei Ricevimenti del Ristorante Il Mulino di Misano Adriatico. Il concerto, intitolato Viaggio nell’intimo di un pianista, sarà dedicato alla memoria del Maestro Aquiles Delle Vigne, recentemente scomparso. La storia del MisanoPianoFestival è profondamente legata al Maestro argentino, che per oltre una decade ha tenuto le Masterclass di Alto Perfezionamento Pianistico organizzate dal Festival ed ha regalato al nostro pubblico concerti memorabili. Aquiles Delle Vigne ha ispirato generazioni di pianisti e saranno proprio due allievi del Maestro, Calogero Di Liberto e Ruben Micieli, divenuti ormai musicisti affermati, a giungere a Misano per omaggiarlo. I due artisti ci faranno ascoltare alcune tra le opere più celebri del repertorio romantico (Sonata op. 35 n. 2 di Chopin, Vallée d’Obermann e Mephisto Waltz di Liszt) mentre la voce di Enrico Battarra ci accompagnerà tra le pagine del libro del Maestro, “Viaggio nell’intimo di un pianista”, un commovente documentario del viaggio interiore di Aquiles Delle Vigne attraverso una vita di amore e dedizione per la Musica.

Il concerto del 16 agosto chiuderà l’estate del Festival e ci darà appuntamento all’autunno con l’ormai consueto concerto dedicato alla figura del Maestro Alfredo Speranza, previsto per venerdì 23 settembre presso la Chiesa dei SS. Biagio ed Erasmo di Misano Monte.

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.15.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, a eccezione dell’evento del 16 agosto che è a pagamento con degustazioni a cura del Ristorante Il Mulino e prenotazione obbligatoria presso Ufficio IAT Misano tel. 0541.615520.

E’ richiesta prenotazione anche per l’evento del 13 agosto telefonando al numero 0541.964181 o inviando una mail a info@gradarainnova.com