Ultimo appuntamento con "Misano Piano Festival", omaggio al pianista uruguayano Alfredo Speranza

Venerdì 23 settembre presso la Chiesa dei SS. Biagio ed Erasmo di Misano Monte si terrà l’ultimo

appuntamento della 30ma edizione del MisanoPianoFestival. La manifestazione dedicata al Pianoforte ha celebrato trent’anni di attività con un’edizione speciale, dal titolo Viaggio infinito dell’anima, in cui il tema del Viaggio è stato il fil rouge di tutti gli appuntamenti della manifestazione, a rappresentare simbolicamente il cammino musicale intrapreso in questi trent’anni di Festival.



Il concerto di venerdì sera 23 settembre, intitolato “Viaggio della Memoria, in ricordo di Alfredo Speranza”, sarà l’omaggio al noto pianista uruguayano, tanto legato alla storia del Festival.

Nato nel 1930, Alfredo Speranza, originario di Montevideo, giunge a Rimini dopo una lunga carriera in tutto il mondo e qui, alla fine degli anni ’50, fonda una Scuola di Pianoforte che ha contribuito alla formazione di tantissimi pianisti e musicisti. Attivo per tutta la vita come pianista-compositore, invitato nelle giurie dei Concorsi Pianistici in tutto il mondo, era stato il fondatore del Festival di Pianoforte di Rimini ed il promotore di tante iniziative culturali nella sua amata città d'adozione che nel 1999 gli aveva conferito la Cittadinanza Onoraria, in cerimonia ufficiale.

Maestro appassionato di tante generazioni di pianisti, contribuì anche alla fondazione e allo sviluppo di Scuole fra cui la Scuola Comunale di Musica di Misano Adriatico, continuando a dedicarsi fino all'ultimo alla formazione dei giovani e alla composizione di opere per pianoforte e per altre formazioni cameristiche.



A tre anni dalla sua scomparsa (Rimini, 23 Settembre 2019), il Maestro Alfredo Speranza verrà celebrato con un concerto che vedrà protagonisti il soprano Gladys Rossi e il baritono Maurizio Leoni, accompagnati al pianoforte da Davide Cavalli, allievo diretto del Maestro Speranza. I tre artisti eseguiranno un programma ampio e variegato in cui potremo ascoltare celebri pagine tratte dal repertorio liederistico di Richard Strauss, Jacques Ibert, Franz Liszt, Maurice Ravel e arie d’opera di Verdi e Puccini. La serata sarà arricchita dalla voce recitante di Enrico Battarra.

Il concerto avrà inizio alle ore 21:15. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.