Miss Reginetta Over: a Riccione premiate le donne più belle

Riccione continua a celebrare la bellezza femminile, consegnate tre nuove corone a tre splendide donne, professioniste e mamme. Dopo l’elezione di Miss Reginetta d’Italia Flavia Cappelli, oltre quaranta tra le più belle donne italiane dai 30 ai 65 anni si sono contese il titolo di Miss Reginetta Over sulla passerella del piazzale Roma. Sono tre le corone firmate Puntocuore conquistate dalle più belle e affascinanti donne selezionate in tutta Italia nei mesi estivi ed approdate a Riccione di fronte al gremitissimo pubblico per la finalissima. Ma vediamo chi sono le tre Reginette d’Italia Over 2022:

Tiziana Riccardi, 51 anni di Piombino provincia di Livorno, altezza 1,71 capelli castani e occhi scuri è Miss Reginetta d’Italia Over Senior nella fascia di età dai 51 ai 61 anni. Madre di Daniele 18 anni, Tiziana Riccardi è impiegata in un autosalone ed è un’amante della natura, ha presentato numerosi eventi e serate pubbliche nella sua città e non ha rinunciato al suo sogno di fare l’attrice.

Giovanna Boccia, 46 anni di Baronissi in provincia di Salerno, altezza 1,71 occhi verdi e capelli scuri è Miss Reginetta d’Italia Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni. Insegnante di scienze motorie al Liceo e mamma di Erika 14 anni e di Melissa 11 anni, Giovanna Boccia a Riccione ha coronato il suo sogno di partecipare e vincere un concorso di bellezza.

Michela Albiani, 31 anni di Arezzo, altezza 1,70, occhi azzurri e capelli castani è Miss Reginetta d’Italia Over Junior nella fascia di età dai 30 ai 40 anni. Insegnate di balli caraibici e mamma di Santiago 4 anni e Desire 3 anni, Michela Albiani vorrebbe intraprendere la carriera di conduttrice televisiva.

“Miss Reginetta Over nasce per dare la possibilità anche alle belle e talentuose donne di esaudire un sogno nel cassetto, di rimettersi in gioco e di entrare nel mondo dello spettacolo e del cinema – ha dichiarato Alessio Forgetta patron di Miss Reginetta - il concorso ci permette di scoprire ogni anno nuovi volti e nuovi talenti senza età da proporre ai nostri partner dello show-business.”

Le Reginette d’Italia Over sono state premiate nella finale, condotta da Francesco Anania, dai numerosi personaggi presenti, tra cui Beppe Convertini, Carmen Russo, Simone Ripa, Mirka Cesari e Max Cavallari l’amato comico dei Fichi d’India che ha fatto divertire il pubblico presente con le sue spassose esibizioni.

Miss Reginetta d’Italia, organizzata da New Meta Event, negli anni ha scoperto le più belle donne e ragazze d’Italia e si è imposto come principale trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo, della pubblicità e della moda, grazie ai numerosi sponsor e partners internazionali sempre in cerca di nuovi volti e nuovi talenti.