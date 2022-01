Moda e arte insieme nella mostra "Arte@Serra"

Sabato 29 gennaio alle ore 17 inaugura l’esposizione di Lorenzo “Loreprod” Anzini nella boutique “Serra Cattolica” e rimarrà attiva fino al 5 febbraio. L’esposizione è la prima di una serie che vedrà l’avvicinamento dell’Arte alla Moda in via Milazzo, il cui titolare Filippo Esposto, imprenditore pesarese innamorato della “Regina”, nella quale ha il suo negozio e crede nel binomio moda e arte (oltre che nella “marchignolità”). Filippo e Lorenzo si sono conosciuti tramite Diego Olivieri, che ha consigliato a Filippo il format Arte@Serra e la ricerca di interessanti sinergie con artisti e attività della realtà cattolichina e del territorio, iniziando il percorso espositivo di forme d’arte creativa in negozio promuovendo il connubio con “Loreprod”, che esporrà simultaneamente alcuni suoi quadri anche nell’Erboristeria “La Rosa di Bosco”, adiacente a Serra, il cui titolare Alessandro Morsiani ha accolto con entusiasmo di condividere l’iniziativa tra “vicini”.

“Loreprod”, classe 1984, nativo riminese, che ha il suo studio “Nero di Seppia” poco distante dal negozio di Filippo, nel centro storico della Regina, disegna da quando aveva tre anni. Ha trascorso la sua vita a studiare arte e graphic design e il suo sogno è sempre stato quello di esprimere la sua arte in modo libero e variegato. Curioso e desideroso di assaporare e rappresentare i tanti aspetti della vita, è affascinato dalla condizione umana, dalle sfumature del subconscio e da tutto ciò che scaturisce dai sentimenti. Anche il mare e il paesaggio sono sua fonte d’ispirazione. Dall'età di 27 anni ha sperimentato un nuovo modo di esplorare l’arte, seguendo un percorso tradizionale di apprendista tatuatore e ora crea tatuaggi davvero unici. Recentemente ha esposto alla biennale della Fondazione Modigliani di Venezia e a Cattolica ha contribuito con la sua arte a esprimere un messaggio importante in favore della lotta alla violenza sulle donne. Filippo Esposto nella Boutique Serra ha voluto creare uno spazio green a Cattolica. Crede nella sostenibilità, in città si sposta in bici e in monopattino elettrico, portandoselo da Pesaro in auto, che così può parcheggiare comodamente nella Regina anche a distanza dal suo negozio, raggiungendolo velocemente. Lavora con un brand 100% riciclato che utilizza materiali “Made in green” anziché la cellulosa degli alberi, consapevole che sia importante avere una particolare attenzione all’ambiente, all’energia rinnovabile e alla buona salute del pianeta. A Pesaro, anche “Serra Pesaro”, “Terzo Canale” e “Loop” fanno parte della famiglia.