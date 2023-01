Humour & music show con la show-woman toscana Manuela Bollani

Prezzo non disponibile

Dopo il successo del suo primo lavoro inedito “C’era una Svolta”, Manuela Bollani, sorella del celebre pianista Stefano, torna sui palcoscenici italiani - venerdì 20 gennaio al Mamì Bistrot di Rivabella - con una nuova proposta: “Molesta”, music-show umoristico su temi sfacciati ed irriverenti.

Nel nuovo spettacolo, la show-woman toscana arricchisce la sua verve ironica di nuovi linguaggi, che vanno dal Musical al Teatro-Canzone, dal Cabaret alla Stand Up Comedy.

Manuela e il fido Maestro Massimiliano Grazzini, che la accompagna al pianoforte, coinvolgono il pubblico in un circuito di riflessioni sfacciate e irriverenti: dai rapporti di coppia e i ruoli di genere all’attenzione maniacale verso l’anti-sessismo (a tal punto da diventare sessisti), dall’educazione sessuale al concetto di molestia, fino al provocatorio ribaltamento dei canonici ruoli di vittima e carnefice.

Il tutto condito da esilaranti momenti musicali, che spaziano da composizioni originali a rielaborazioni umoristiche di brani noti, che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano (Disco Bambina, A far l’Amore comincia tu...).

“Molesta” ribalta ogni prospettiva: propone un punto di vista femminile, ma non femminista, tratta liberamente di sesso, sublimando il sessismo, e corre verso una parità di genere non scontata. Molesta è uno spettacolo che parla alle donne, per le donne, contro le donne, insomma... una roba da uomini!