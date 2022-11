Una serata all’insegna della musica e della solidarietà

Sabato 3 dicembre l’Auditorium della Fiera di Morciano (via 25 Luglio, 121) aprirà le sue porte alla grande musica e alla solidarietà: a partire dalle ore 21:00 si esibirà infatti la “Mondaino Youth Orchestra”, ensemble di giovani virtuosi del territorio che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti anche a livello internazionale per la qualità delle loro esibizioni. L’eventoavrà un valore molto più profondo della semplice serata di intrattenimento: il ricavato sarà infatti utilizzato a sostegno degli studi sull’immunoterapia portati avanti presso l’Irst “Dino Amadori” Ircss di Meldola.

Si tratta di un’innovativa strategia terapeutica che punta a risvegliare il sistema immunitario che in qualche modo ha tollerato la presenza e la crescita del tumore: le cellule del paziente vengono allenate ed addestrate a riconoscere il pericolo, per poi essere reintrodotte all’interno dell’organismo e svolgere la loro funzione di difesa. L’immunoterapia ha già dato grandi risultati su vari tipi di tumore: in questo senso lampanti sono i dati di sopravvivenza del melanoma in stadio avanzato, che da 7 mesi è aumentata fino a 72 mesi. «Se per certi tipi di neoplasie questa nuova arma che hanno a disposizione i nostri medici sta dando risultati eclatanti, per altri siamo ancora un po’ indietro – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – per questo dobbiamo accelerare sul fronte della ricerca: i professionisti dell’IRST sono tutti impegnati ad identificare nuovi target da colpire, affinché l’immunoterapia possa essere una possibilità anche per quei pazienti che soffrono di un tumore che al momento risponde meno a questa strategia. È sicuramente molto bello che dei ragazzi giovani mettano a disposizione il loro talento per il presente e il futuro della lotta contro il cancro: denota una grande sensibilità e consapevolezza del problema. Per un futuro sempre più libero da questa malattia serve proprio l’aiuto di tutti. Il curriculum della “Mondaino Youth Orchestra” parla per loro: spero che il territorio di Rimini saprà rispondere presente e parteciperà a quella che sarà sicuramente una grande serata all’insegna della musica e della solidarietà».

I biglietti si possono acquistare anche in prevendita presso la sede IOR di Riccione, situata in corso Fratelli Cervi 172, o presso i seguenti punti di distribuzione: L’Edicola di Piazza Risorgimento 7 a Morciano, la Biblioteca Comunale “G. Mariotti” di via Pascoli 32 a Morciano, l’Ottica Biondi di via Bucci 32/C a Morciano e il Mini Market “Le Follie” di via Borgo 9 a Mondaino. Un posto in platea avrà un costo di 15 euro, mentre le gradinate saranno a disposizione a 10 euro.