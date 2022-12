In scena “Io sono Rita”, monologo al femminile vincitore del Premio Nazionale "Bianca Maria Pirazzoli"

Nell’ambito dei progetti speciali della Compagnia Fratelli di Taglia sabato 17 dicembre (ore 21:15) va in scena al Teatro CorTe Coriano, a conclusione del progetto, durato quasi due anni, il testo vincitore della “sez. A monologhi” del Premio Biancamaria Pirazzoli: Io sono Rita di Teresa Saccullo.

La figura di Rita Adria è già di per sé potente; dopo trent'anni dalla morte le sue parole tornano a vivere con questo monologo. Si può trovare nel libro Monologhi al femminile 3, edito da Bertoni, insieme agli altri 10 testi finalisti.

Sarà impersonato sul palcoscenico dalla vincitrice della “sez. B attrici” Annalisa Limardi, con la regia di Claudia Palombi, ideatrice e coordinatrice del Premio, e con la collaborazione di Jacopo Ferma e Giovanni Moretti.

Prima della messinscena il pubblico vedrà come prologo frammenti da altro testo finalista, Mamme a metà di Silvia Nanni, testo finalista della sez. A- scrittrici teatrali di monologhi al femminile, dove il tema delle difficoltà della gravidanza è trattato con divertente ironia. Anch’esso interpretato da Annalisa Limardi che si esibisce dunque in una impegnativa doppia prova d’attrice. Entrambi per la regia di Claudia Palombi.



Durante la serata, intervento di danza aerea con Irina Dainelli e alcuni brani cantati da Beatrice Massari.



Il Premio Bianca Maria Pirazzoli arrivato alla sua terza edizione è ideato e coordinato da Claudia Palombi e indetto dalla Cooperativa Teatrale Fratelli di Taglia nell’ambito delle sue iniziative e progetti speciali per il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio (Rimini), il premio intende ricordare la figura di Bianca Maria Pirazzoli, attrice, regista, animatrice culturale bolognese che ha diretto per quasi vent'anni Il Gruppo Libero (nota realtà teatrale cittadina domiciliata presso il Teatro S. Martino), attraverso un lungo e intenso percorso di ricerca e sperimentazione, alla crescita culturale della città di Bologna. Con intuizioni che spesso precorrevano i tempi, Bianca Maria Pirazzoli ha intrecciato la ricerca sul contemporaneo, la pratica laboratoriale, l'indagine sulla scrittura scenica femminile, il teatro come inter-cultura, con un forte anelito verso la formazione e la prosecuzione di linee culturali. Sarà la serata conclusiva dopo le premiazioni che si sono svolte, sabato 27 novembre 2021, sempre al teatro romagnolo. Presidente di giuria è stata Daniela Nicolò, fondatrice e direttrice artistica insieme ad Enrico Casagrande della "Compagnia Motus".



Ingresso libero