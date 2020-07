Ricette antiche per scoprire le atmosfere del passato... all'interno di un castello

Venerdì 31 luglio, alle 21, all'interno della corte del castello di Montefiore Conca, la Compagnia di Ricerca in collaborazione con Rione Verde Faenza, presenta la prima delle tre serate all’insegna del buon cibo con ricette antiche per riscoprire le atmosfere del castello, in una delle più belle corti malatestiane.

La serata sarà allietata da spettacoli con la magia del fuoco e, per chi vorrà, si potrà visitare la rocca con guida in abito storico. (con piccolo contributo).

Al fine di rispettare le normative anticovid in vigore, i posti sono limitati.

Le prenotazioni obblicatorio devono pervenire entro il 29 luglio (è obbligatorio l'uso della mascherina

Info, prezzi e prenotazioni allo 0541980179 o al 3494449144

Menù della serata:

AMBROSIA DE LO BUON AUGURIO

Vino fruttato e aromatizzato

CASEATA CUM APIUM ET PIRA BURRONA

Ricotta condita con miele, accompagnata da pere con sedano

PAN PINO DE GHIOTTO SAVORE

Zuppa servita in pagnotta

RICCHO PASTITIO DE PEZZE ET FRUCTAE DE LO HORTO

Lasagne alle verdure

VIANDA ALLA FRANZOSA

Carni rosse e bianche lessate con insalata mista, pinoli e uvette

TORTA DELLA CASATA

Torta di frutta con croccante

INFUSO DE LO BUON RIPOSO

Amaro alle erbe

ACQUA DE LO RIO

Acqua naturale

VIN CANDIDO ET RUBEO

Vino bianco e rosso