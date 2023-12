Montefiore si veste a festa per il Natale e accende una speranza per i più bisognosi

Montefiore Conca è pronta a vestirsi a festa per celebrare il Natale con un ricco cartellone di eventi, spettacoli, iniziative. Il primo appuntamento, quello di venerdì 8 dicembre, sarà nel segno della solidarietà con "AccendicClassicaMontefioreConca", concerto benefico a favore delle famiglie meno abbienti del comune e della parrocchia di Montefiore Conca.

La giornata comincerà alle 15:30 con l'addobbo e l'accensione dell'alberello della piazza, un momento magico realizzato con amore dai piccoli artisti della scuola dell'infanzia e primaria di Montefiore Conca e la golosa merenda offerta dalla Pro loco Montefiore Conca. Alle 16.30 ci si sposta al Teatro Malatesta: il maestro Giacomo Gabriele proporrà in un viaggio musicale attraverso i quadri di una esposizione di Musorgskij. Artisti di talento come Elisa Gentili, Caterina Tonini, Wang GuanLin, Katalin Pribrlszki e Gentili Roberto, accompagnati dal maestro Elisa Cerri al pianoforte, renderanno l'evento indimenticabile.

Tra gli ospiti il maestro Gian Luca Pasolini, in scena con un repertorio d'opera e sacro. L'iniziativa, resa possibile grazie al contributo delle associazioni Calicantus Riccione, Enarmonica Opera Academy - Rimini - Italy e Mozart Italia Sede di Rimini - servirà a raccogliere fondi per aiutare le famiglie montefiorese che vivono un periodo di difficoltà economica. "AccendicClassicaMontefioreConca" tornerà il 6 gennaio con un altro concerto, che si svolgerà alla chiesa parrocchiale e vedrà esibirsi l'orchestra da camera di Rimini, diretta dal maestro Stefano Pecci. Il Natale montefiorese si prepara dunque ad entrare nel vivo: nel borgo della Valconca si rinnovano le tradizioni, come quella del Presepe Vivente, che anche quest'anno (dal 26 dicembre al 1° gennaio) trasformerà il centro storico in una piccola Betlemme con figuranti e scenografie.