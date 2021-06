Morciano Estate Aperta con musica, spettacoli per famiglie e cinema

Riparte l’estate di Morciano di Romagna con musica, spettacoli per le famiglie e cinema al parco urbano del Conca. Morciano Estate Aperta prenderà il via il 25 giugno con un concerto in onore del Maestro Arnaldo Pomodoro; a cavallo tra musica e arte, un augurio sincero al grande scultore morcianese da parte dei suoi concittadini in occasione del suo compleanno. L'evento sarà dedicato in particolar modo agli 'anni americani' di Pomodoro. Forse non tutti sanno che, tra gli anni '60 e '70, Pomodoro - all'epoca già scultore di fama mondiale - trascorse un breve periodo negli Stati Uniti, insegnando in alcune delle più prestigiose università del Paese, tra cui Stanford, California, Berkeley e il Mills College. In quegli anni gli States erano attraversati dal movimento noto come Beat Generation, una corrente letteraria (i cui rappresentanti più illustri sono Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William S. Burroughs) che finì per influenzare profondamente la società americana, toccando anche i campi dell'arte e della musica. Le sonorità della Beat Generation (e di quegli anni indimenticabili) rivivranno questa Morciano grazie ai Menlove, una delle tribute band dei Beatles che ci accompagnerà in un viaggio nel tempo e nella storia (artistica e non solo)

Programma

Il ricco programma prevede i giovedì, (luglio e agosto), spettacoli per famiglie tra clowneria, marionette, burattini e narrazioni per grandi e bambini con artisti del calibro di Francesca Zoccarato, Italo Pecoretti, Laborincolo, Urana Marchesini, Matteo Curatella

I venerdì di luglio saranno dedicati al Cinema all'aperto in compagnia del Circolo Toby Dammit

I sabato di luglio e agosto, invece, sarà la musica dal vivo con Rosamundana Trio e Suonapoli ad animare le serate.

Non mancherà l’appuntamento con Notturna - La Notte bianca delle stelle (sabato 7 agosto), giunta alla sua terza edizione, conferma il successo della sua formula: lo spettacolo della volta stellata da ammirare distesi sulle coperte immersi nella penombra agostana del parco, insieme agli astrofili dell'Osservatorio Copernico, folletti cantastorie, musica e una 'luminosa' sorpresa: il Molino Rosenkranz, una installazione luminosa con 12 pini gonfiabili bianchi, tra la meraviglia di luci inaspettate, suoni e ombre proiettate. Non mancherà, come sempre, il pic-nic sull'erba. Si consiglia al pubblico di indossare un abbigliamento di colore bianco. L'evento vedrà la partecipazione musicale di GaioBanda, con un repertorio che cercherà di differenziarsi da quello solitamente eseguito dai complessi bandistici tradizionali grazie ad una selezione di brani di musica rock e pop, colonne sonore di film e cartoni animati e qualche brano della tradizione folkloristica romagnola