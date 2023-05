Oltre 20 pittori provenienti da tutta la Romagna per sostenere la ricerca sul dolore cronico

Prezzo non disponibile

Si accendono i riflettori sulla seconda edizione della Mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione Amici di ISAL e dal Centro Sociale “I Sempregiovani”, in collaborazione con il Comune di Rimini, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Fondazione ISAL, nella ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente e incurabile.

Il taglio del nastro si terrà sabato 6 maggio alle 16:00 nella cornice dello spazio espositivo del Cinema Astoria (via Euterpe), a Rimini.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà quindi visitabile fino al 21 maggio prossimo nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 19:30, il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16 alle 19:30.

Una vetrina d’eccezione per oltre 20 pittori provenienti da tutta la Romagna, che avranno così modo di accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta delle loro opere e della loro poetica, unendo l’amore per l’arte alla solidarietà.

Giunta alla seconda edizione, la mostra si è rivelata uno strumento efficace per valorizzare le opere dei pittori romagnoli e al contempo aiutare a reperire fondi per la ricerca sul dolore cronico. Dalla sua nascita, infatti, ISAL è stata protagonista delle più importanti iniziative nazionali sul tema del dolore e del suo trattamento. L’Associazione Amici di ISAL coadiuva e sostiene la fondazione con l’obiettivo di perseguire un sogno importante, quello di realizzare un Polo nazionale per la ricerca e cura del Dolore Cronico Incoercibile, cioè senza possibilità di ottenere un beneficio con le cure conosciute su scala internazionale.