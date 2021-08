Mostra d'arte dedicata a Carlo Levi

Apre il 5 Agosto 2021 la mostra "Carlo Levi - Racconti", presso la Galleria Rosini di Riccione. Un omaggio a Carlo Levi, eclettico personaggio testimone di un epoca. Artista, politico e letterato, (autore, tra l’altro di Cristo si è fermato a Eboli) con una sensibilità fuori dal comune, capace di dare voce agli ultimi, attraverso tutte le sue forme espressive.

Una piccola antologica voluta da Pietro Rosini, per coronare una carriera di oltre sessant'anni di esperienza a contatto con gli artisti, in cui mancava quest'ultima perla, che ha voluto dedicare a Levi, per ricordare un rapporto di collaborazione ed amicizia maturata nel tempo.



Per info: tel 0541 693007 - 348 3055225 - 334 3213850

info@rosinigutman.com - www.rosinigutman.com



Gallery

Catalogo disponibile in galleria

