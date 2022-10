L'autunno in città si tinge d'arte, inaugura la mostra "Memorie" dell'artista Giancarlo Frisoni

Inaugura l’autunno la mostra fotografica “Memorie”, un percorso fotografico, pittorico e poetico a cura dell’artista Giancarlo Frisoni, allestito tra le antiche mura del circolo culturale enogastronomico Santabago fino a martedì 15 novembre.



Giancarlo Frisoni, pittore e fotografo, insignito del Premio Internazionale Rimini-Europa in the World, vanta uno stile raffinato, intenso e contemporaneo. Il filo conduttore è la terra e da lì vengono tutti i colori che usa per le sue tele. A fianco della pittura la fotografia, grazie alla quale l'artista racconta il mondo contadino in cui è cresciuto.



Le sue immagini, immortalate in momenti di vita quotidiana, sono state definite dal critico d'arte Vittorio Sgarbi non fotografie ma sculture.



Le fotografie di Frisoni entrano nelle vite, dentro i volti, le rughe e le esistenze di una intera generazione. “Una generazione dove affondano ancora le nostre radici, e che voce più non ha perché ce ne stiamo dimenticando” dichiara l’autore.



La pittura di Frisoni è poesia e riflessione dal carattere crepuscolare che in modo discreto invita a cercare, a scoprire, a pensare. Ogni volta che Giancarlo stende il colore, trasferisce sulla tela una manciata di terra che lo circonda; e non si tratta soltanto di un’ operazione concettuale, anzi, è prettamente materiale, non usa colori a olio, ma si serve di terre e sostanze locali: ossidi e ocre estratte dal suolo, gialli ricavati dai pollini di quercia, azzurri dai materiali ramati, neri dalle viti combuste. “Niente da dire. C’è sicuramente qualità nel suo lavoro” (Marco Goldin).



La mostra di Frisoni è visitabile su prenotazione . Inoltre dal giovedì al sabato e la domenica a pranzo è possibile cenare su prenotazione in una cornice di grande suggestione. Il menù è ideato dallo chef Giorgio Rattini e Simone Piccarelli. Un viaggio tra gusto e tradizione, stagionalità, terra e territorio.





Orari di visita mostra su prenotazione :

10 -12 | 17 -19.30 (tutti i giorni escluso il lunedì)





Orari per la cena

Dalle ore 20 | su prenotazione, dal giovedi al sabato e domenica a pranzo