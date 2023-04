Uno scenario suggestivo ospita la mostra "Haura-e favole su fodera" di Giorgia Moretti

Sabato 8 aprile alle ore 17:30 alla Rocca Malatestiana di Verucchio inaugura la mostra di dipinti su tessuto Haura-e favole su fodera di Giorgia Moretti. Per l’occasione, l’ingresso alla mostra sarà gratuito (17:30 - 18:30).

La mostra sarà visitabile fino al 25 giugno negli orari di apertura della Rocca: tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. L’ingresso dal 9 aprile sarà compreso nel biglietto d’ingresso.

Giorgia Moretti svela le sue personali Haura-e dipinte su tessuto: visioni oniriche, favole del suo inconscio, frammenti sottratti al repertorio simbolico, che l’artista ripete, ricalca, accosta con automatismo surrealista, in una psicografia delle forme anziché delle parole. Immagini evocative, a volte sensuali, suggestioni nascoste lasciate trapelare.

Durante il periodo Edo in Giappone (1603-1868), le severe leggi suntuarie vietavano a chi non provenisse dalla nobiltà di indossare stoffe pregiate o decorazioni elaborate. Come reazione si nascose il lusso con la sobrietà esteriore: sulla fodera interna di semplici giacche nere, gli Haori, furono dipinte a mano, in segreto, opere proibite. Queste illustrazioni celate si chiamavano Haura-e, letteralmente “immagine dietro l’Haori”.