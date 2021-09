"Feeling Home. Sentirsi a casa" la mostra fotografica itinerante arriva a Rimini

Approda a Rimini la mostra fotografica itinerante "Feeling Home. Sentirsi a casa", curata da Giusy Tigano e ideata da GT Art Photo Agency. La mostra sarà inaugurata sabato 25 settembre a partire dalle ore 18.00 contestualmente all'apertura ufficiale delle altre mostre contemporanee che compongono l'edizione 2021 di Rimini Foto D'Autunno e che si svolgono all'interno dello stesso Museo. In occasione dell'inaugurazione, in un'area dedicata della Museo, verranno allestite delle riprese video ove i visitatori potranno partecipare spontaneamente al progetto in maniera diretta e personale contribuendo alla costruzione del "Feeling Home Social Video" (maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'evento www.eventofeelinghome.it). La mostra rimarrà esposta dal 25 settembre al 25 ottobre 2021 e si compone del lavoro di nove Autori: Isabella Balena (fotografa riminese), Franco Carlisi, Francesco Cito, Luca Cortese, Pierfranco Fornasieri, Gianni Maffi, Carlo Riggi, Pio Tarantini e Daniele Vita. Ciascun fotografo ha declinato il senso di "casa" in funzione della propria sensibilità, del proprio linguaggio e della propria poetica. Il progetto - realizzato con il Patrocinio del Comune di Rimini e proposto nella sua versione integrale composta di 115 opere - costituisce una testimonianza fotografica allargata e ricca su un tema particolarmente vivo, universale, estremamente attuale e di grande respiro. Pur non pretendendo di essere esaustivo rispetto ad un argomento così ampio e complesso, è in grado di offrire interessanti e differenti visioni proponendosi come una preziosa opportunità di riflessione nel delicato percorso di evoluzione personale e di ricerca di identità. Le fotografie si accompagnano alle introduzioni degli Autori e alle letture critiche di alcuni professionisti del mondo della fotografia che, attraverso la propria visione, offrono ai visitatori interessanti chiavi di lettura. I testi sono di Ilaria Baiocchi, Gigliola Foschi, Roberto Mutti, Barbara Silbe, Pio Tarantini e Giusy Tigano. Il percorso espositivo è intervallato da pannelli bibliografici che propongono estratti e citazioni letterarie oltre a immagini che integrano il percorso visivo con nuove suggestioni e riflessioni d'autore.

L'esposizione è realizzata grazie alla preziosa sponsorship di Canon Italia ed è accompagnata da diversi altri Sponsor e Sostenitori elencati in dettaglio sul sito web nella sezione "sponsor". Si gemella con la mostra l'omonimo libro fotografico "Feeling Home. Sentirsi a casa" (Edizioni EBS Print, 2019) che raccoglie tutte le 115 fotografie esposte (a colori e in bianco e nero), i testi curatoriali (che illustrano la poetica dell'intero progetto) e i diversi contributi critici che accompagnano le fotografie. Anche in occasione di questa nuova tappa del fortunato progetto espositivo, sono stati organizzati alcuni interessanti appuntamenti satellite: la lista e i dettagli degli "eventi nell'evento" organizzati a Rimini sono disponibili sul sito dedicato sopra specificato. Tutte le iniziative proposte si ispirano al principio di inclusività, di coinvolgimento e di interazione con il pubblico che ha da sempre animato il progetto allo scopo di valorizzare, condividere e promuovere il senso di "casa", di identità e di appartenenza. https://www.eventofeelinghome.it Ingresso libero. Orari di visita: Martedi-venerdì h. 9.30-13.00/16.00-19.00, Sabato-domenica 10-19 Informazioni al pubblico: musei@comune.rimini.it GT Art Photo Agency: info@gtartphotoagency.com





Gallery









Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...