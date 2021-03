Vernissage online con la mostra dedicata a Emanuela Furia

Venerdì 12 marzo alle ore 18.30 sulla pagina Facebook del Comune di Bellaria Igea Marina andrà in scena l’arte con la mostra dal titolo "Luoghi silenti" dedicata ai lavori della cittadina bellariese Emanuela Furia: mostra promossa da Studioadarte di Deborah Mendolicchio, creata in virtuale e curata da Marco Genzanella. Il vernissage, patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina, tra gli altri, vedrà anche gli interventi, del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Assessore Michele Neri che commenta così questo evento: “Si tratta di un’esperienza nuova, un modo di vivere l’arte secondo le modalità imposte dal momento, anche strizzando l’occhio ad esempi virtuosi forniti da autorevoli e più grandi realtà culturali. D’altra parte, a Bellaria Igea Marina ci incoraggiano i buoni riscontri di tutte le esperienze di “cultura da remoto” avviate a partire dal lockdown del 2020 e poi sviluppate nei mesi più recenti. Vivremo l’appuntamento di venerdì come un evento online che, anche alla luce dell’evolversi della situazione, potrebbe essere il primo di un calendario composto anche da altri appuntamenti analoghi sulle nostre piattaforme social.”