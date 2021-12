Le opere dell'artista padovano Gianpaolo Cappello in mostra a Rimini

Dal 2 al 24 dicembre 2021 alla galleria del Centro commerciale "I Malatesta", in via Emilia 150, saranno esposte le opere dell’artista Gianpaolo Cappello nella mostra personale dell’artista. Gianpaolo Cappello è un pittore padovano presente sulla scenda artistica nazionale e internazionale. Nelle opere di questo autore è rilevante notare la forte presenza di base di paesaggi ricchi di vegetazione, figure umane e animali, gli scorci urbani con costruzioni di differenti epoche. Questi soggetti, riportati sulla tela rispettando le loro concrete forme, sono interconnessi a figure simboliche, velature e spruzzi di colore che immettono una carica di spirito e vitalità personali. Partendo dall’ambiente in cui vive, Gianpaolo Cappello approfondisce la sua ricerca di significati nell’analisi dell’umana società, del sistema e delle sue storture. Le opere di Gianpaolo Cappello ci regalano un vero e proprio viaggio nei significati simbolici e nelle profondità del retrostante paesaggio. L’artista propone degli interrogativi, degli elementi di riflessione, che tramite le sapienti pennellate non lasciano indifferente l’osservatore.

Grazie all'abile uso di trasparenze e velature e sovrapponendo diverse prospettive dell'oggetto stesso, l'artista ha fuso lo sfondo con il soggetto, usufruendo dell'idea cubista. Attraverso un'evoluzione pittorica, determinata dall'esigenza di andare oltre, di arrivare ad esprimere concetti astratti, difficilmente rappresentabili solo figurativamente, l'artista ha adottato simboli universali e astrattismo. Da questa fusione ne emerge una proposta pittorica di Gianpaolo Cappello che prende spunto da alcune correnti artistiche (cubismo, espressionismo, astrattismo e simbolismo) per creare un nuovo linguaggio espressivo. Gianpaolo Cappello, nato il 1° luglio 1954 ad Arzergrande (Pd), ha compiuto gli studi artistici e si è diplomato Maestro d'Arte all'Istituto Selvatico di Padova. Da alcuni anni è attivamente presente nella vita artistica nazionale e internazionale con mostre personali e su invito a rassegne e premi di pittura. Gianpaolo Cappello ha lo studio di pittura a Ponte San Nicolo' (Padova).