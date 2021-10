Inaugura la mostra “Una passione contesa” sul luogo del bacio di Francesca da Rimini

Indirizzo non disponibile

Venerdì 8 Ottobre, ore 17, alla biblioteca comunale Antonio Baldini a Santarcangelo di Romagna verrà inaugurata la mostra “Una passione contesa”. L’esposizione vuole richiamare l’attenzione sulle querelle intercorse nel XIX secolo e nella seconda metà del Novecento, tra gli studiosi e gli storici locali riguardante uno degli aspetti più discussi della storia malatestiana, ovverosia il luogo ove avvennero il bacio fatale e il presunto duplice omicidio della coppia di amanti cantata da Dante nel Canto V dell’Inferno. Dopo il successo della tragedia di Silvio Pellico degli anni ’20 dell’Ottocento, vi è stato, infatti, un gran proliferare di rivendicazioni da parte di città e paesi che si sono candidati come luogo dello scoccar del bacio più celebre al mondo. Santarcangelo trovò un sostenitore accanito nel suo figlio illustre, monsignor Marino Marini, prefetto degli Archivi Vaticani che, nelle Memorie storico-critiche della città di Santo Arcangelo del 1844, conclude categorico: “Realmente non accadde che in S. Arcangelo”.

Questa ipotesi fu puntualmente smentita dallo storico riminese Luigi Tonini, ma la diatriba proseguirà anche nel secolo successivo.

Dopo l’inaugurazione dell’esposizione che vuole testimoniare questa lunga e mai risolta disputa seguirà la lettura scenica dal titolo "di Dante le donne" a cura di Angelo Trezza.

Ingresso libero, posti limitati. Si consiglia la prenotazione: 0541 356299 - biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it. Ricordiamo che l'accesso è consentito esibendo la certificazione verde covid-19.

Il progetto è stato ideato da Ferruccio Farina e Pier Angelo Fontana e curato da Lisetta Bernardi

Sarà possibile visitare l’esposizione negli orari di apertura della biblioteca.