Motocross sul lungomare, Max Gazzè e sipario sulle Shopping Night, ancora un fiume di eventi

Rimini si prepara a salutare il mese di agosto con un’altra settimana ricca di appuntamenti fra musica, cultura, sport e visite guidate. Fra le proposte culturali, proseguono gli spettacoli de Le città visibili, la rassegna teatrale e musicale estiva che festeggia quest’anno la sua decima edizione, alla scoperta della bellezza delle arti e di una città che diventa palco itinerante. Da non perdere le mostre al Fellini Museum, da quelle legate al mondo felliniano e ospitate al Palazzo del Fulgor, a quella - “Le radici della Riders’ Land” - dedicata al mondo dei motori che, fino al 4 settembre nell’ala di Isotta al Castello, fa da ideale trait d’union all’arrivo del Moto Gp al Misano World Circuit.

Sempre restando agli eventi collaterali al Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini, da non perdere lo show di motocross freestyle il 2 settembre sul Lungomare di Rimini e la diretta televisiva da Piazza Cavour del programma di approfondimento Sky: “Race Anatomy”, domenica 4 settembre.

All’insegna del liscio e delle sue contaminazioni, il capitolo musicale con il Balamondo World Music Festival: per tre giorni Piazza Cavour diventerà palco della cultura popolare della Romagna e del ballo folk con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e ospiti del calibro di Max Gazzè, Cisco e la Bandabardò e Rumba De Bodas.

Gli spettacoli della 73° edizione della Sagra Musicale Malatestiana proseguono con la Rundfunk Symphonie Orchester Berlin, diretta l’autorevole bacchetta di Vladimir Jurowski per il secondo concerto sinfonico al Teatro Galli e l’ultimo spettacolo della rassegna di musica contemporanea, Percuotere la mente, con i Rangzen, una delle migliori Beatles band in circolazione, l’Orchestra Rimini Classica e Coro Note in Crescendo. Musica e spettacoli per tutta la settimana anche al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, a partire dal Cabaret di Maurizio Lastrico (3 settembre) fino all’ Omaggio ai Nomadi di Augusto Daolio.

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Teatro Galli, Part – Palazzi dell’Arte Rimini e percorsi serali in città. Il mercoledì sera è possibile partecipare ad esempio ai City tour di VisitRimini, mentre il giovedì sera c’è Notturno d'Arte, la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico. Ma tante sono le opportunità di visite guidate per trascorrere serate all’insegna dell’arte della cultura e della tradizione, come il percorso all’alba di martedì 23 agosto alla scoperta della Rimini balneare, dalla ‘palata’ al Grand Hotel.

Ultimo appuntamento con i mercoledì della Rimini Shopping Night, che vedono i negozi aperti fino a tardi, il tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour, la Mostra mercato dell'artigianato handmade, Artigiani al Centro, e l’apertura delle sedi museali fino alle ore 23.

La settimana si conclude domenica 4 settembre con il quarto appuntamento in nome della salvaguardia delle tradizioni locali, con la Rievocazione della pesca storica: la Tratta, a cui tutti possono partecipare sulla spiaggia al Bagno 68 a cura dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus'.