MotoGP, appuntamento a Cattolica per gli appassionati delle due ruote

Mentre sale la febbre per il l MotoGP con il Gran Premio Octo San Marino della Riviera di Rimini al Misano World Circuit, Cattolica è pronta ad accogliere gli appassionati delle due ruote con gli eventi collaterali del Motor Beach Circus 2021. Questo il programma degli appuntamenti in città: venerdì 17 settembre 2021, le curve dei Tifosi, le vie della città (Mancini, Via Curiel, Viale Dante) si coloreranno con le bandiere dei Team. Sabato 18 Settembre 2021, 3° Body Painting Cattolica a tema "50 special", dalle 10:00 alle 21:00 lungo viale Bovio si potranno ammirare gli artisti del bodypainting all’opera; "50 special" by Vespa, dalle 10:00 alle 21:00 esposizione di moto Vespa lungo viale Bovio. Al Parata Minimoto, ore 17:00 in Via Curiel. Le minimoto ed i loro giovanissimi centauri saranno protagonisti. Infine speciale mercatino serale al Porto, dalle 20,30 in zona Darsena, a tema MotoGP