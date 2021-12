Moviemania, Carolina Benvenga, i Muppets, i Gem Boy, radio M2O e la Bat mobile festeggiano il Capodanno bellariese

Presentato il Cast per festeggiare l’arrivo del 2022 nell’ Isola pedonale a Bellaria Igea Marina.

Lungo l’intero viale pedonale P. Guidi si svilupperà un evento diffuso con tanti punti spettacolo, tutti gratuiti, per vivere assieme un Capodanno corrispondente ai gusti di grandi e bambini, nella massima sicurezza e nel rispetto dei protocolli vigenti. Alle ore 20.30 la festa si aprirà con il Capodanno dei Bambini insieme ad una madrina d’eccezione: Carolina Benvenga, star di Rai YoYo ed idolo dei più piccoli sul canale YouTube. Carolina sarà l’intrattenitrice d’onore all’interno di un Villaggio allestito con area giochi e laboratori per famiglie situato presso Piazza Matteotti; già dal pomeriggio gli animatori, vestiti con costumi tematizzati, faranno divertire i bambini con attività ludiche a tema fantasy.

Lungo il percorso, in direzione stazione - all’altezza di via Lamone, si incontrerà un secondo palco dedicato alle colonne sonore dei Film più celebri, dove si esibirà il gruppo musicale MovieMania in uno spettacolo interattivo tra musica e proiezioni. Continuando nell’itinerario, il terzo palco musicale sarà situato all’intersezione con Via Mar Ligure: lì a farla da padroni, vi saranno i Gem Boy con il loro spettacolo irriverente di rock demenziale. La band attraverso le sue hits di maggiore successo, ripercorrerà gli anni che hanno fatto divertire le ultime generazioni!

Poco lontano, una splendida Bat Mobile attrezzata per l’occasione a consolle, ospiterà un deejay set per animare la festa cosplay. Sul palco di Piazza Don Minzoni salirà la cover band Muppets che proporrà una compilation a partire dai i successi degli anni ’90 fino ai giorni nostri, animando la piazza con un party musicale tutto da vivere! In attesa del concerto si potrà sognare con il suggestivo video mapping natalizio proiettato sulla facciata della chiesa Sacro Cuore di Gesù.

A poca distanza, di fianco alla Biblioteca comunale, si incontrerà il sesto palco con il Deejay set di Radio M2O che vedrà esibirsi Ale Lippi, speaker di uno dei programmi di punta dell’emittente nazionale; Lorenzo Lippi e Teo Mandrelli dj e producer. Accanto al punto spettacolo, sarà predisposto un dehor ristoro a disposizione del food truck Beestró. Il settimo palco, nei pressi della stazione sarà un omaggio a Vasco Rossi con la tribute-band Roxy Bar, per far cantare i fans irriducibili della rock star. Inoltre durante tutta la festa saranno aperte la Snow Globe e la Realtà Virtuale, così come saranno attivi i gazebo ristoro, il food truck e i dehor dei vari locali dislocati lungo l’Isola dei Platani.



