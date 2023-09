Al Museo Na-Tè torna la giornata dedicata alla tessitura, una mostra del “Gruppo Intrecci”

Domenica 24 settembre, dalle ore 16, torna la Giornata della Tessitura presso il Museo Na-Tè (Museo della Natura e della Tessitura) Osservatorio Naturalistico della Valmarecchia, a Montebello (in Via Vicinale Scanzano 4). Il pomeriggio di festa si aprirà con una breve presentazione della giornata e un intervento del direttore del Museo Diffuso Mario Turci. A seguire si terranno visite guidate gratuite alle collezioni del Museo arricchite, per l’occasione, da una mostra di elaborati a cura del gruppo di volontarie tessitrici “Gruppo Intrecci” e di lavori eseguiti dai bambini e dalle bambine delle scuole primarie di Poggio Torriana.

Chi fosse interessato, potrà realizzare un piccolo campione di tessuto con l’aiuto delle tessitrici. Alle 19 ci sarà la possibilità di cenare con pacchetti a pagamento a cura della Pro Loco di Torriana. Dolci offerti dal Gruppo Intrecci.