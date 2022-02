MuseoDì, giochi e laboratori per bambini e famiglie con le divinità degli antichi romani

Tornano gli appuntamenti al museo della Regina di Cattolica per i bambini e le famiglie con l’iniziativa MuseoDì. Il 20 febbraio, 13 marzo e 3 aprile, tre domeniche in cui poter sperimentare insieme agli operatori didattici del Museo della Regina divertenti attività ludiche e laboratoriali. Quest'anno si verrà trasportati nel mitico universo delle divinità degli antichi romani! Tre diversi appuntamenti per conoscere dei e dee e stupirsi dei loro poteri sovrumani. Le archeologhe Elisa Marzi e Sara Sertori condurranno i bambini nei loro mondi misteriosi, attraverso narrazioni, giochi, enigmi da sciogliere e antiche parole incantate. Durante il primo appuntamento del 20 febbraio, ore 10, si scoprirà il significato della formula magica “Abracadabra” con le divinità come Salus e le altre entità protettrici della salute e del benessere. Il 13 marzo, ore 10, con “Per Bacco!” ci si immergerà nel mondo entusiasmante del dio Bacco e dei suoi aiutanti, e si festeggerà con loro l’arrivo della primavera. Infine, il 3 aprile, ore 10, si conclude il viaggio con “A spasso negli Inferi”, una paurosa discesa negli inferi che si celano tra le sale del Museo per conoscere le divinità e le creature che li abitano.

Ingresso gratuito con SGP e mascherina FFP2 dai 12 anni. Numero limitato, prenotazione obbligatoria