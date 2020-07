Musica dal vivo e artisti di strada a Portoverde

Sarà come sempre Portovida, l’appuntamento del venerdì a Portoverde con mercatino, musica dal vivo e artisti di strada, ad aprire il weekend di intrattenimento a Misano Adriatico. Tra gli eventi in programma domani anche lo spettacolo “Kid Show” che First Animazione proporrà al Parco del Sole di Misano Brasile a partire dalle 21:00. Sabato, in Piazza della Repubblica (ore 21:30), si riderà con lo Zelig Cabaret Show, spettacolo ispirato alla celebre trasmissione televisiva proposto da First Animazione. La principale piazza di Misano Adriatico domenica ospiterà invece il Welcome Fireshow, in programma alle 22:00. Sempre domenica, nell’arena del Parco del Sole di Misano Brasile, per la rassegna Cinema sotto le stelle verrà proiettato “Cado dalle nubi”, commedia del 2009 di Checco Zalone dalla risata garantita. Sarà, infine, un fine settimana a tutto gas con le gare del Misano Racing Weekend in programma da venerdì a domenica al Misano World Circuit (ingresso consentito solo agli addetti ai lavori).