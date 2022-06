Musica in città a San Leo con brani classici e rock

Venerdì 24 e sabato 25 giugno San Leo sarà avvolta dalla “Musica in città”. Due giorni dedicati alla musica dai brani classici al rock. Si comincia venerdì 24 giugno, alle ore 21.00, con l’Orchestra giovanile BenTiVoglio che terrà un concerto nel Duomo. Sabato 25 giugno, invece, gli allievi delle scuole di musica “Il Temporale” di Bentivoglio e “Musicalia” di Castel Maggiore animeranno il pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00, con l’esibizione di loro ensemble dislocati in vari punti della città. Se la prima scuola proporrà brani classici e leggeri, la seconda, con i gruppi “Sunday House” e Simple Things”, ha in programma brani rock e pop. I due eventi concludono un percorso comune di diffusione della cultura musicale sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il Comune di San Leo e la Pro Loco di San Leo.