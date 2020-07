“Andrà tutto in …Musica” con jazz, pop e rock

Fine settimana all'insegna della buona musica in Piazza Dante a San Leo con la rassegna “Andrà tutto in… Musica”. Due gli appuntamenti serali attesi. Venerdì 31 Luglio, ore 21.00 Concerto Soolo in due “Beautiful songs”. Solo in Due è composto da Barbara Andreini e Gabriele Antonelli che porteranno a San Leo atmosfere uniche e particolari; dal pop al jazz, dalle colonne sonore al musical, al repertorio classico delle canzoni e arie d’opera. Sarà un vero e proprio viaggio tra generi musicali all'ombra della bellissima Fortezza di San Leo. Sabato 1 agosto, sempre alle 21.00, Concerto FLavio & Filo Rock Guitars. Sarà una serata all'insegna del rock. Due chitarre e due voci per una serata speciale dedicata ai più grandi classici del repertorio Pink Floyd, Police, Dire Straits e molti altri. In scena Flavio Camorani (batterista dei Floyd Machine) e Filippo Salomoni (chitarra e voce dei Floyd Machine) in un duo di chitarre elettriche e voci inedito e quanto mai divertente per ripercorrere e rivivere le emozioni dei brani che hanno segnato un'epoca indimenticabile. Gli eventi saranno visibili dai locali situati nella Piazza Dante Alighieri e da quelli di via Michele Rosa. Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria.