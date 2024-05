Quando la musica incontra la danza ed il canto, show benefico con “Visione globale della musica”

Quando la musica incontra la danza ed il canto. Ne nasce uno spettacolo coinvolgente, un’esperienza artistica totalizzante. Come “Visione globale della musica”, lo show di beneficenza a cura dell’associazione Music Machine Aps e di Michele Luppi che anche quest’anno torna ad emozionare il pubblico, domenica, 12 maggio, alle ore 17, al Teatro della Regina. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a favore della Caritas di Cattolica.

“È uno spettacolo capace di unire l’arte alla beneficenza – commenta l’Assessore alla cultura Federico Vaccarini – ed è un’esperienza corale di solidarietà, in cui i primi a mettersi in gioco sono i più giovani al servizio di una realtà così importante per la comunità, come la Caritas. Grazie a tutti i ragazzi e alle ragazze di Music Machine per l’opera che avete realizzato, sia sotto il profilo artistico che quello umano”.

“Questo progetto – spiega Daniela Badioli, presidente di Music Machine - coinvolge ragazzi e ragazze in una attività artistico-culturale che li rende protagonisti e che risponde alle personali esigenze di esprimere e valorizzare le proprie capacità nell'ambito della musica, canto e danza. Il progetto ha un percorso propedeutico in cui il corpo di ballo è stato seguito all’interno delle varie scuole di danza, da insegnanti qualificati, mentre musicisti e cantanti sono stati preparati dal maestro Michele Luppi. Non perdetevi questo spettacolo così frizzante, unico, dove, la musica, eseguita live, canto e danza si fondono insieme. E aiutateci ad aiutare. Tutto l’incasso andrà per sostenere Caritas nella sua fondamentale e preziosa opera di aiuto a chi si trova a vivere situazioni di difficoltà e bisogno”.

Le scuole di Danza e artistiche coinvolte nel progetto sono: “Nuova Accademia di Cattolica”, Gimnail di Pesaro, Studio di danza “Il Castello” di San Giovanni in Marignano, “Futura” Di Rimini, “Centro Danza Arti Sceniche” di Riccione e “Regina Centro Danza”.

Posti numerati e riservati. Costo di un biglietto: 10 euro. Info e prenotazioni: daniela.badioli@gmail.com opp telefonare al 3286839114.