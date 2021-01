Musica Jazz e Soul, a Rimini debuttano i PhotoFunk

A Rimini la musica non si ferma. Il 10 aprile al Mamì Bistrot di Rivabella debuttano i PhotoFunk, la band formata da cinque musicisti affermati ed una passione comune per il jazz ed il soul. La line-up è un concentrato di araldica musicale e talento e il risultato finale promette forti emozioni. La band, esordirà al Mamì di Rivabella in un concerto "a numero chiuso" riservato ad un massimo di settanta spettatori. La band è formata da - in ordine rigorosamente alfabetico - Alessandro Altarocca al piano, Fabrizio Bosso alla tromba, Alfredo Golino alla batteria, Walter Ricci (voce e piano) e Marcello Sutera al basso. Già aperte le prevendite. In programma un repertorio di black-music che spazierà dai classici standard jazz ai brani soul più celebrativi.

Il progetto musicale - che oltre ad un tour di date ha in cantiere un disco - riunisce alcuni nomi altisonanti della musica italiana, dal grande trombettista torinese Fabrizio Bosso, uno dei più limpidi talenti del jazz italiano, al pianista Alessandro Altarocca, il "genio del fusion"; dal bassista cervese Marcello Sutera, da sempre al fianco dei più grandi nomi della musica internazionale, al batterista Alfredo Golino, per tanti anni partner musicale di Mina; per chiudere - ma non ultimo - con Walter Ricci, formidabile padronanza vocale e anche lui un habitué dei palcoscenici televisivi e teatrali più prestigiosi. Rimini dunque si conferma come una delle realtà musicali più ferventi e dinamiche e, anche in periodi contrassegnati dall'incertezza, estrae dal cilindro dell'arte un evento di grande caratura musicale, tenendo a battesimo una delle formazioni musicali più incredibili che si siano assemblate negli ultimi anni.

La prevendita è già partita a grande ritmo ed è probabile che si arrivi, in breve tempo, al sold-out. Costo biglietto 35 euro (45 il giorno del concerto).

Per prenotare jazzliverimini@gmail.com - Tel +39 391 7731701