Da Mr. Rain a David Garrett, l'Arena della Regina si trasforma in una piazza artistica per tutti i gusti

Da Mika a Checco Zalone. Passando per David Garrett e Mr. Rain. L'Arena della Regina, dopo le prime indiscrezioni, svela il super calendario dell'estate 2023. Gli spazi del Palazzo del Turismo di Cattolica hanno ospitato la conferenza di presentazione del cartellone degli eventi estivi che ravviveranno durante il corso dell'intera stagione l'Arena della Regina. A illustrare gli appuntamenti la sindaca, Franca Foronchi, il vicesindaco e assessore al Turismo e Grandi eventi, Alessandro Belluzzi, la dirigente di Palazzo Mancini, Claudia Rufer, e Willie Sintucci per la Pulp Concerti.

I numeri della capienza sono fissati a 6 mila posti in piedi e 4 mila seduti. Diversi appuntamenti stanno già andando verso il tutto esaurito: Checco Zalone, ma buon trend anche per Mika, Modà, Mr.Rain.

Le date annunciate: Tony Hadley (30 giugno); Modà & Orchestra (01 luglio); Mika (08 luglio); Max Angioni (14 luglio); Nick Mason's (21 luglio); David Garrett (22 luglio); Checco Zalone (29 luglio); Jethro Tull (30 luglio); Francesco Cicchella (04 agosto); Mr. Rain (05 agosto); Fabri Fibra (06 agosto); Nobraino (10 agosto); Bresh (11 agosto); Articolo31 (12 agosto); I Soliti Idioti (17 agosto); Franz Ferdinand (01 set 2023).

Queste le parole della sindaca Franca Foronchi: “Ancora una volta la nostra Arena della Regina si conferma una grande “piazza artistica” di qualità. Il cartellone proposto è tra i più importanti nel panorama italiano ed è capace di soddisfare un pubblico trasversale. Dietro a questo calendario vi è uno sforzo organizzativo importante. Se arriveranno a Cattolica grandi artisti internazionali, band di successo e showman apprezzati dal grande pubblico, è sicuramente frutto di un lavoro di squadra improntato dal settore turistico di Palazzo Mancini e corollato dall’offerta presentata dalla Pulp Live Concerti. Siamo convinti che di tale impegno organizzativo ne trarrà beneficio tutta la nostra comunità, la città e gli operatori saranno capaci, come sempre, di accogliere i nostri ospiti con il calore tipico della Romagna, valore aggiunto che ci contraddistingue da sempre. Proseguiamo, quindi, lavorando per presentare una Cattolica sempre più attrattiva sia a livello nazionale che internazionale”.

Alessandro Belluzzi, vicesindaco e Assessore al Turismo e Grandi eventi: “La musica torna prepotentemente al centro della nostra offerta per l’estate 2023 e Cattolica sarà nuovamente la "Regina della Musica". Il programma artistico che presentiamo oggi è il fiore all’occhiello di un lavoro messo in campo già dallo scorso anno per dare concretezza a una visione politica della città che intende mettere al centro e animare e far vivere più piazze in vari punti della nostra cittadina grazie a eventi di qualità. I grandi nomi che si alterneranno all’Arena della Regina saranno anche un veicolo per la promozione della nostra città. Avremo sicuramente un richiamo nazionale e questo può essere una occasione da cogliere per i nostri operatori economici per costruire veri e propri pacchetti turistici legati alla musica e all’intrattenimento di altissima qualità. La musica per la nostra città è un vero e proprio prodotto turistico sul quale abbiamo investito molto e che si affianca ad altri asset come lo sport, l’enogastronomia, la cultura e la valorizzazione del nostro entroterra”.