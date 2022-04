Musica per la Pace, concerto a favore dei profughi ucraini

Domenica 10 aprile alle 18.00 nella Sala Manzoni in via IV Novembre a Rimini si svolgerà il concerto per la Pace a favore dei profughi ucraini. L’evento, organizzato dal Rotary Club Rimini Riviera in collaborazione con la Caritas Diocesana di Rimini, aprirà con l’inno nazionale ucraino Il Concerto nasce da un’idea del soprano Paola Tiraferri che si esibirà gratuitamente insieme al pianista Maestro Benedetto Franco Morri. Nella serata saranno raccolti fondi ad offerta libera e che saranno gestiti dalla Caritas per assistere i profughi presenti nel territorio riminese. Ai soldi raccolti nel corso della serata si aggiungerà lo stanziamento del Rotary Club Rimini Riviera. Per chi fosse impossibilitato e desiderasse fare una donazione direttamente alla Caritas può utilizzare l’Iban IT21T0623024206000043130436 con oggetto ‘Emergenza Ucraina.