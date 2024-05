Musica, sfilate, teatri, spettacoli: weekend di eventi a Riccione. Spicca il concerto dei Modena City Ramblers

È ufficialmente estate a Riccione: il primo weekend di giugno si annuncia ricco di appuntamenti per ogni età e interesse per rendere le vacanze al mare ancora più indimenticabili.



Il grande concerto live dei Modena City Ramblers

Protagonisti assoluti di questo weekend i Modena City Ramblers che sabato 1 giugno inaugurano il grande palco di piazzale Roma con un attesissimo concerto live (ore 21:30, ingresso libero). La storica band nata nel 1991 come gruppo di folk irlandese, apprezzata per le contaminazioni punk e rock, per i ritmi folkloristici interpretati in maniera personale e innovativa e per l’impegno sociale che emerge dalle loro canzoni, porta in scena “Altomare”, proseguendo il tour iniziato nel 2023, oltre ai loro brani storici.



La mostra di Vivian Maier a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini la mostra dedicata alla grande fotografa americana che ha trascorso tutta la vita nel più totale anonimato, fino al 2007, quando è venuto alla luce il suo straordinario corpus di fotografie, scattate nelle strade di New York e Chicago, dove i continui giochi di ombre e riflessi mostrano la presenza-assenza dell’artista che, con i suoi autoritratti, cerca di mettersi in relazione con il mondo circostante. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 20.

La musica di Cantate Adriatica, Alba on air, Banda 21 Rulli e S-Ballo

Venerdì 31 maggio (ore 21) il Palazzo del Turismo ospita “Cantate Adriatica”, il festival corale internazionale giunto alla ventesima edizione a cura dell’associazione Music & Friends. Quattro i cori partecipanti: a fare gli onori di casa il Coro lirico Perla Verde di Riccione diretto da Barbara Amaduzzi e con la partecipazione della pianista Pia Zanca, rappresentante per l’Italia insieme al Coro Musica Enchiriadis diretto da Pia Zanca e proveniente da Cesena, mentre dalla Germania arriva il coro tedesco Good News Steinfeld & Chorgemeinschaft Concordia Borheim 1854 diretto da Olga Sartisson, e dall’Austria il Kantorei Rankweil diretto da Eva Hagen.

Sabato 1 giugno e domenica 2 si accende la musica ai Giardini dell’Alba (viale Cilea) con “Alba on air”, la diretta radiofonica dalla regia mobile di Radiovetrina e con Ricky Dee Jay, un mix di musica, interviste e divertimento a partire dalle ore 11.

Domenica 2 giugno la Banda 21 Rulli di Cuore 21, composta da adolescenti e giovani adulti con e senza disabilità, è protagonista in piazzale San Martino (ore 18) di uno spettacolo musicale ritmato e coinvolgente, affiancata dalle performance del gruppo S-Ballo e delle danzatrici più piccole, le S-Balline che animeranno la piazza e il pubblico con l’energia delle hit più amate dell’estate.

Il teatro acrobatico d’avanguardia di “Aka” e lo sport

Fino al 9 giugno il Playhall (via Carpi, 24) ospita i “Campionati Italiani Tennistavolo 4a-5a-6a Categoria e settore Master”, cui partecipano 2.100 atleti, mentre l’1 e il 2 giugno al Palazzo del Turismo è in programma il saggio spettacolo di teatro acrobatico d’avanguardia “Aka - Viaggio fra gli spiriti del nostro tempo”. Nel teatro acrobatico l’analisi introspettiva diventa danza avviando un linguaggio che esprime l’inesprimibile e sperimenta nuove frontiere di comunicazione tra i giovani, traducendo le emozioni e i sentimenti nell’arte del movimento. (Sabato 1 giugno ingresso riservato; domenica 2 giugno ore 16 evento aperto al pubblico, ingresso gratuito su prenotazione al numero di cell. 328 0387356; eventuali ricavi saranno devoluti a AVIS Riccione).

Sabato 2 giugno (ore 8) “Meditare camminando” invita alle passeggiate di salute e relax sulla spiaggia con partenza da piazzale San Martino.

La sfilata di moda di “Baci da Riccione”

Sabato 1 giugno, alle ore 21, nella splendida cornice di Villa Lodi Fè va in scena la creatività artistica che si unisce alla cultura e al sapere artigianale. Gli studenti delle classi 5B e 5E di “Design moda” dell’indirizzo artistico del liceo Volta-Fellini di Riccione presentano l’iniziativa “Baci da Riccione - Freedom” in cui propongono le loro collezioni per festeggiare il termine del percorso scolastico in un’atmosfera di creatività e glamour.

I progetti delle scuole di Riccione

Dall’1 al 6 giugno, il Castello degli Agolanti ospita la mostra finale del progetto “Colori, suoni, emozioni”, realizzato dalla Scuola Secondaria di primo grado F.lli Cervi dell’Istituto G. Zavalloni per la parte artistica con la tecnica dell’action painting, e in collaborazione con l’associazione Cuore21 che ha proposto attività di espressività corporea, musicali e inclusive. La mostra è aperta al pubblico dalle ore 8:30 alle 12:30: sabato 1 giugno, alle ore 16:00, è in programma l’inaugurazione che sarà allietata dalle esibizioni musicali, dalle danze e dai canti corali degli alunni dell’Istituto e dei ragazzi di Cuore21.

Fino al 14 giugno il Centro della Pesa (viale Lazio 10) ospita la mostra conclusiva del progetto “Il tempo della lettura” volto a promuovere la lettura tra i bambini e gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa è realizzata dall’Istituto comprensivo statale G. Zavalloni. La mostra è visitabile nel weekend dalle ore 9 alle 18:50 (chiusa la domenica).

I mercatini

Sabato 1 giugno primo appuntamento de “I mercatini dell’Alba di hobbisti e artigiani”, dalle ore 16 alle 24, nella piazzetta del lungomare Goethe nei pressi della zona di spiaggia 115.

Luca Argentero arriva a Riccione lunedì 3 giugno

Lunedì 3 giugno arriva a Riccione Luca Argentero in occasione del “Festival del Fundraising”, in programma al Palazzo dei Congressi dal 3 al 5 giugno. Alla Sala Concordia del Palazzo dei Congressi, l’artista porta in scena lo spettacolo teatrale “È questa la vita che sognavo da bambino?” per la regia di Edoardo Leo. (ingresso previa donazione a “1 Caffè Onlus” dalla pagina web https://dona.1caffe.org/iniziativa/evento, incasso devoluto in beneficenza).



