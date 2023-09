Musica e Shopping Night, il centro si anima con la festa per la candidatura a Capitale della Cultura

Si apre una settimana ricca di appuntamenti che avrà come momento clou la grande festa in piazza per celebrare la candidatura di Rimini (e della Romagna) a Capitale italiana della cultura 2026. Mercoledì 27 settembre la cerimonia formale al Teatro Galli sarà seguita da una grande festa tra Piazza Cavour, Piazza Malatesta e Arena Francesca da Rimini, dove per tutta la serata si esibiranno artisti riminesi e romagnoli. La musica invaderà le vie del centro e sarà anche l’occasione per visitare i musei che resteranno aperti al pubblico oltre l’orario, con ingresso gratuito dalle ore 19 alle ore 23, e per partecipare alle tante visite guidate straordinarie gratuite su prenotazione. Inoltre, i negozi rimarranno aperti per un’edizione speciale di fine estate della Rimini Shopping Night.

Continua il programma della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, con un vasto calendario di appuntamenti che portano a Rimini alcune tra le più prestigiose formazioni e talenti del panorama internazionale. Per la Musica da Camera domenica 1° ottobre il Duo d’Archi la Toscanini che con Mihaela Costea e Antonio Mercurio propongono un inedito accostamento tra violino e contrabbasso, mentre per Parole per la musica, gli appuntamenti pomeridiani di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana, Alberto Batisti presenta War Requiem di Britten (sabato 30).

Domenica 1° ottobre ultimo appuntamento de Le città visibili, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, che, per parlare di lavoro, allestisce ‘Work Express. Cent’anni di lavoro tra conquiste e treni persi’, di Riccardo Tabilio con la regia di Michele Di Giacomo, alle ex Officine Grandi Riparazioni-OGR di Rimini (Via delle Officine/angolo via Tripoli).

Per Il settembre pedagogico riminese gli appuntamenti continuano sia in Cineteca, al Lapidario del Museo della Città, al Palazzo del Turismo e in diverse scuole, mentre nell’ambito di Alma Mater Fest, festa di accoglienza della comunità studentesca del multicampus, che si svolge a Rimini dal 27 settembre al 2 ottobre con un programma ricco di iniziative gratuite, mercoledì 27 settembre è aperto al pubblico lo spettacolo teatrale Creattivati tu! Percorso semiserio per liberare il proprio genio, a cura di Francesco Montanari, Marco Mantovani e Roberto Ballestracci.

All’ex cinema Astoria è iniziato il secondo tempo di “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità, tra laboratori, workshop, spettacoli, corsi, mostre e attività varie. Diversi gli appuntamenti della settimana tra laboratori teatrali, il musical e lo Yoga (il calendario completo degli appuntamenti, in continuo aggiornamento, è su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/)

Giovedì 28 settembre si svolge in Cineteca la settima tappa de Il giro del mondo in 80 corti, una selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano, tra cui scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre.

Venerdì 29 settembre anche a Rimini torna la Notte Europea dei Ricercatori, dal titolo ‘Ripensaci’ con laboratori, giochi, mostre, esperimenti, workshop per riflettere sulla posizione che occupiamo nella società e sulle ripercussioni delle nostre azioni sull’economia e sull’ambiente.

Con l’arrivo dell’autunno, in piazza Tre Martiri tornano i mercatini autunnali nelle prime due domeniche di ottobre, mentre in piazza Cavour dal 28 settembre al 1° ottobre arriva il mercatino regionale francese con “Rimini assaggi di Francia” e tanti prodotti enogastronomici e dell’artigianato.

Al Palazzo dello Sport (RDS Stadium) il week-end sarà animato dalla Fiera del Disco e del Fumetto, che propone vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ, giradischi, vintage hi fi, magliette, accessori, fumetti usati e da collezione, con tantissimi espositori provenienti da tutta Italia.

Al Fellini Museum, Palazzo del Fulgor, fino al 15 ottobre si potrà vivere un'esperienza sensoriale unica con la mostra DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale, a cura di Poliarte, in cui sono esposte le opere del graphic designer e illustratore Mirco Tangherlini, per un viaggio nell'inimmaginabile, guidato dalla visione dell’artista e dalla precisione dell'intelligenza artificiale.