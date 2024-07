Musica sotto le stelle con il corpo bandistico a San Giovanni

Dove Indirizzo non disponibile San Giovanni in Marignano

Domenica torna un appuntamento imperdibile dell’estate marignanese, il Concerto del Bicentenario Corpo Bandistico. Durante la serata, un evento ormai tradizionale dell’estate marignanese, i circa 35 membri del Corpo Bandistico, diretti dalla M° Tamara Ricci, proporranno un repertorio musicale di brani classici, moderni e popolari. L'evento si svolge presso l'Arena Spettacoli con il contributo del Comune e la collaborazione di Aps Pro Loco.



La serata sarà quest'anno dedicata a Fabio Talamelli, già Presidente del Corpo Bandistico e membro attivo del gruppo, recentemente scomparso, cui tutta la comunità marignanese è particolarmente affezionata per la sua preziosa presenza ed impegno in diversi ambiti, cultura, ambiente, musica e non solo.



Il Corpo Bandistico marignanese è una delle Bande italiane di più antica memoria. La sua presenza si attesta a San Giovanni già dal 1813-1815, ed ha continuato la sua attività in maniera continuativa proponendo concerti ed eventi, ma promuovendo anche una formazione musicale ad orientamento bandistico attraverso la Scuola di Musica con corsi di strumento, fiati, percussioni, chitarra classica...



Afferma l’Amministrazione Bertuccioli: “Non vediamo l’ora di ascoltare il repertorio che il Corpo Bandistico ha in serbo per noi. Ogni concerto è davvero una serata imperdibile cui invitiamo tutta la comunità”