Hanno venduto oltre 15 milioni di dischi, i Sum 41 annunciano una data del loro tour nel Riminese

Solo su Facebook valgono 4 milioni di follower. I Sum 41, storico gruppo musicale canadese, band tra le più rilevanti nel genere pop punk a livello mondiale, a giugno saranno in Italia. Due date del tour, di cui una nel Riminese l'1 giugno. Ad annunciarlo, tramite i suoi profili social, è la stessa band. L’Italia li aspetterà appunto per due date: arriveranno a Bellaria-Igea Marina quando saranno protagonisti insieme a Rancid, OffSpring e tanti altri nella prima edizione italiana dello Slam Dunk Festival. L'evento si svolgerà nel ponte festivo del 2 giugno: nascerà una Bay Arena (Parco Pavese & Beky Bay) proprio sul lungomare. L’altro appuntamento italiano sarà al Palazzo del Turismo di Jesolo (10 giugno).

I Sum 41 attivi da oltre 20 anni, hanno venduto oltre 15 milioni di dischi e riscosso un successo planetario fondato sulla loro indiscussa capacità di suonare dal vivo. I Sum 41 sono stati eletti ai Kerrang! Awards come gruppo internazionale emergente nel 2002, mentre sono stati nominati per 7 Juno Award, di cui due vinti (nel 2002 e nel 2004). Il primo album dei Sum 41 viene messo in vendita l'8 maggio 2001 con il titolo di All Killer No Filler. Il primo singolo sul mercato, Fat Lip, ha scalato le classifiche di tutto il mondo durante l'estate; all'inizio del video della canzone i Sum cantano una parte di What We're All About in un negozio. Il singolo è stato scelto tra le curiosità nella tracklist del videogioco della Ea Sports Nhl 2002, insieme a Makes No Difference, utilizzata anche come sigla conclusiva nello speciale di Dragon Ball.